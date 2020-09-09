美國商會聯手工商協進會　籲台灣、美國盡速洽簽BTA

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）美國商會及我國工商協進會今（9）日發表共同聲明，呼籲美國和台灣政府盡速啟動雙邊貿易協定之談判。

工商協進會今日舉行理監事會議，隨後並在經濟部長王美花的見證下，與台北市美國商會（AmCham Taipei）簽署共同聲明，表態支持台美兩國盡速洽簽雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement）。

聲明表示，簽署台美雙邊貿易協定的適切性一直以來都顯而易見，美國和台灣為彼此最重要的貿易夥伴之一，雙方都堅守公平、透明、互惠互利貿易關係的原則，而近來國際情勢的發展則進一步加強簽訂雙邊貿易協定的合理性。

聲明指出，在美中貿易衝突及新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情之後，市場對供應鏈安全性的擔憂日益加劇，造成全球投資及採購進行重組，也促使台美雙方的經濟整合快速成長，尤其是公司之間在半導體及其他先進技術等關鍵領域的合作。

聲明引據中華經濟研究院的模擬研究指出，就關稅減免及服務業自由化而言，雙邊貿易協定可為台美雙方帶來實質的經濟效益，而若就數位貿易規則達成協議，則可帶來更多收益。

除了經濟利益外，聲明提及，台美雙邊貿易協定將進一步促進台美在印太地區實現區域和平與穩定的共同目標，在這段不斷變化以適應「新常態」的時期，台灣可作為美國基於經濟與安全理由所需要的可靠合作夥伴之典範。

最後，聲明表示，為了台美雙方的繁榮與福祉，美國商會及我國工商協進會「強烈敦促（台美）兩國政府即刻著手進行關於簽署雙邊貿易協定之工作。」

王美花隨後則表示，感謝工商協進會及美國商會發揮台美產業界力量協助政府發聲，共同推動台美雙邊貿易協定；美國宣布將建立台美經濟與商業對話，我方也期盼盡速搭建此一高階經貿對話平台，為洽簽雙邊貿易協定奠定良好基礎，讓台美經貿夥伴關係更上一層樓。