台灣移民署行動列車拜會NGO團體 關懷苗栗新住民

（台灣英文新聞/ 綜合報導）內政部移民署主任秘書林興春9日上午偕同苗栗縣政府社會處處長楊文志、陸委會法政處專門委員陳志仲、海基會法律處科長陳穎慶、移民署中區事務大隊副大隊長曹顧齡、苗栗縣服務站站主任王驥及專勤隊隊長朱應龍等一行人拜會「苗栗縣台越新住民關懷協會」，表彰徐蕙珮理事長來臺近20年，積極協助在臺越南籍新住民迅速融入在地生活，並於108年9月成立「苗栗縣台越新住民關懷協會」，希望透過自身的經歷及協會的力量去幫助更多在臺的越南姊妹。

接著前往德國籍新住民謝薩莉的工作室，謝薩莉於臉書設立「薩莉德國手工蛋糕」粉絲專頁販售德國手工蛋糕，每一份蛋糕堅持用最好的原料烘焙，深獲地方好評，在苗栗市區咖啡店以及竹北的麵包店也能品嘗到她們的點心，也讓更多人體驗德國手工美食的魅力!

下午一行人前往粵式家鄉味訪視大陸籍新住民葉映明，結婚來臺已19年，育有2女，在就讀餐飲科的女兒鼓勵之下，開始販賣廣東煲仔飯以及腸粉。開始創業後，經常利用閒暇時間至新住民家庭服務中心參加活動，曾經參加過移民署免費電腦課程，學習到網路營銷的知識，並且在創業過程中結識許多新住民，當發現她們有需求時，也會很熱心的幫忙，她的店面不但提供美食更是福利資源的轉介站。

主任秘書林興春表示，新住民及其子女是臺灣新力量，移民署為了提供新住民全方位的服務與照顧，持續推動如新住民二代培力計畫及新住民及其子女築夢計畫等；另配合政府新南向政策，將新住民及其子女在語言文化的優勢，轉化為新南向產業所需人力資源，只要潛心學習，考取相關證照，將成為臺灣新南向政策一股不容忽視的力量。