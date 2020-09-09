將低碳概念融入生活中 讓台灣永續觀光發展與環境共存

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為期二天的2020台灣永續觀光發展論壇，今年以低碳運具結合觀光永續發展為主題，邀請到多位國內外專家學者，還有R東日本創造旅遊董事長大友信介、自轉車新文化基金會會長羅祥安等人和百位觀光相關從業人士分享實務經驗，今(9)日在台北市西門紅樓熱鬧登場。

交通部林佳龍部長致詞時表示，今年受新冠肺炎疫情影響讓觀光業倍受打擊，但觀光局仍為國內觀光產業振興持續努力中，進行防疫、振興及紓困等政策措施，希望將危機化為轉機，藉此加速國內觀光產業轉型與升級，近而帶動國內旅遊復甦，同時將低碳旅遊發展永續觀光之概念慢慢導入國內民眾旅遊習慣中，透過舉辦本次論壇，讓實務運用在觀光推動上，發揮加乘功效。

2020台灣永續觀光發展論壇（ Taiwan Sustainable Tourism Development Forum）首日以「鐵道樂活遊」及「鐵馬輕旅行」兩大議題開場，以低碳運具如何推動觀光為主軸，藉由大眾運輸工具、無碳個人交通工具，甚至步行來深入體驗在地旅遊特色，體現綠色旅遊的精神。延續2019年與2020年的小鎮漫遊與脊梁山脈的年度旅遊推廣主軸，朝向2021年與2022年的自行車與鐵道旅遊，持續帶動永續觀光發展，將低碳概念融入生活，讓觀光與環境共存。

首場「鐵道樂活遊」將由JR東日本創造旅遊董事長大友信介分享日本鐵道觀光旅遊行銷推廣國際的經驗，並深入介紹日本各式觀光列車如何以創新的軟硬體服務，營造出感動人心的觀光價值。

「鐵馬輕旅行」則邀請到自轉車新文化基金會會長羅祥安現身說法，分享台灣自行車軟、硬體所具備的魅力，以及如何將國際自行車旅客帶到台灣，推動台灣成為國際自行車旅行的熱門觀光地。

9月10日的「漫步自由行」將由公視行腳節目「無事坐巴士」主持人吉雷米，將以外國人角度暢談跑步環台的難忘經歷，更深入講述蒐集台灣三角點的脊梁山脈旅遊。

觀光局期盼透過這次與國際交流的機會，集結觀光及交通運輸產業等相關領域專業人士的意見，探討觀光產業如何在自然生態、社會文化及經濟發展之間取得平衡，擴大台灣鐵道及自行車觀光的普及性，並透過行走感受山脈之美。

照片由交通部觀光局提供