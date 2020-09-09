體驗雲南特有滇緬風情 台灣桃園「2020龍岡米干節」即日起開放報名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）「2020龍岡米干節」將於9月份舉辦，即日起開放報名。今年以「十族‧十美‧十週年」為主題，將於9月18、19、20和25、26、27日共6日（雙週五、六、日），於龍岡大操場及孤軍紀念廣場擴大舉辦，邀請民眾前來體驗龍岡米干節十週年的熱鬧慶典，體驗當地特有的滇緬美食及文化風情。

桃園市長鄭文燦表示，龍岡米干節自2011年首度舉辦，至今已邁入第10年，不但成為兼具歷史、文化及美食三大特色的重要旅遊活動，也是桃園推動多元文化保存的重要成就。原訂今年4月舉辦的龍岡米干節受到肺炎疫情影響，延至今年9月舉辦。

滇緬美食（圖/ 桃園市政府）

桃園市政府表示，9月25、26日的長街饗宴，民眾可享用滇緬特色「簸箕飯」及各種特色美食，透過文化體驗瞭解更多歷史內涵。9月27日火把晚會，將邀請各國駐台大使體驗台灣的多元美好，共同參與盛大點火儀式為世界祈福，並以眾多滇緬特色風格的表演團體以及絢爛煙火為活動劃下句點。

鄭市長談到，本次龍岡米干節首次在9月26、27日推出忠貞商圈廚藝小旅行，內容包含龍岡景點巡禮、忠貞市場食材採買、親自烹煮緬甸茶葉飯或眷村滷味等美食體驗，希望廚藝體驗未來能成為特色活動，也希望龍岡米干節獨特的文化氛圍能吸引更多遊客。

桃園市觀旅局長楊勝評表示，為方便民眾體驗龍岡米干節的特色，6天活動期間10時至21時將提供免費交通接駁車往返主副會場，班次約15至20分鐘，歡迎民眾多加利用。更多活動詳情，請至桃園觀光導覽網 或龍岡米干節粉絲團查詢。

9月25、26日的長街饗宴，民眾可享用滇緬特色「簸箕飯」及各種特色美食，透過文化體驗瞭解更多歷史內涵（圖/ 桃園市政府）