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越南香港武漢肺炎疫情趨緩　短期商務人士入境台灣居家檢疫縮短

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/09 16:01
中央社檔案照片

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（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布，因應越南、香港疫情趨緩，即起將越南調整為低風險國家，香港則重回列為中低風險地區，短期商務客來台可縮短檢疫期。

指揮中心表示，越南本土疫情趨緩，近2週僅有零星個案，因此自即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」的中低感染風險國家調整為低感染風險國家。

另外，考量香港近期本土疫情持續趨緩，連續2週達到中低風險分級標準，且當局已放寬部分疫情管制措施，因此即日起將香港列為中低風險地區。

最新名單如下：

  1. 低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南。
  2. 中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

根據疾管署8月25日修訂規定，低感染風險國家及地區短期商務人士入境後可於居家檢疫第5天申請自費篩檢，中低感染風險國家及地區則是第7天，若結果為陰性，可改自主健康管理至第21天。

指揮中心提醒，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場或港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
中央流行疫情指揮中心
武漢肺炎
居家檢疫
越南
香港

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