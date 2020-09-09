童稚畫筆下的海洋世界　氣候變遷繪畫作品原稿首次移師高雄展出

獅子魚戰士的環保伊甸園。(照片來源：台北市三興國小 巫允辰之作品 / 台灣永續能源研究基金會提供) 獅子魚戰士的環保伊甸園。(照片來源：台北市三興國小 巫允辰之作品 / 台灣永續能源研究基金會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會主辦的「2020氣候變遷國中小繪畫作品展」首次移師高雄國立科學工藝博物館展出，今年的主題為「我們的海洋‧我們的未來」，展出百件全國賽獲獎作品畫作原稿。主辦單位期望民眾透過欣賞學生們饒富創意的精采繪畫作品，感受到青年學子對氣候變遷與海洋永續議題的關注，自即日起至9月21日止。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」迄今已辦理第十屆，今年度參賽學生多達8,660人，更有來自全球23個國家地區學生參與，獲獎作品皆高度切合主題，同學以多元的角度呈現海洋所面臨到議題，透過他們童稚雙眼的觀察和細膩的畫工，不僅能啟蒙孩童對於海洋保育的認知，更讓大人們反思海洋所面臨的相關議題，值得各位民眾至現場欣賞。

海洋的美麗與哀愁。(照片來源：台北市復興小學 許甯 / 台灣永續能源研究基金會提供)

擔任繪畫比賽評審長方舟生態藝術執行長楊恩生老師肯定參賽同學對於海洋環境議題的深刻觀察，構圖美感與創作技法相當具有水準。

主辦單位補充，高雄是台灣第一大港口城市，市民對海洋相關議題非常關心，更是政府推廣海洋永續的重鎮，期望民眾透過欣賞學生們饒富創意的精采繪畫作品，感受到青年學子對氣候變遷與海洋永續議題的關注，留下深刻印象。

◎展覽資訊

展覽名稱：2020第十屆氣候變遷國中小繪畫作品展

展覽時間：2020.09.01~2020.09.21

展覽地點：國立科學工藝博物館北館B1廊道

更多展覽資訊請見永續基金會繪畫比賽網站；北部的民眾可至國立海洋科技博物館主題館5樓欣賞畫作，或透過線上展覽同步欣賞。

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照片來源：台灣永續能源研究基金會提供