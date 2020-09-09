台灣文藻推動雙語教育政策不打烊 延攬菲籍教師至國中實習

在全球國際交流受Covid-19疫情打擊之際，文藻外語大學超前部署，順利達成與高雄市立國中合作案，推出「雙語教育實習計畫」，在教育部「優秀外國青年來臺蹲點計畫 Taiwan Experience Education Program」（TEEP@AsiaPlus）補助下，延攬具合格教師證之菲籍教師Francine Tan(黃安真)老師來臺，至陽明國中進行英語教學實習，望藉由推動國家雙語政策，協助及招募優良的外籍教師留在臺灣提升臺灣學子的英語學習品質。



文藻外大英語暨國際學院為學校打頭陣，在疫情嚴峻的考驗下，順利完成召募計畫，本次蹲點計畫吸引多位來自英語系國家優秀學生及畢業生報名，來自菲律賓的黃安真老師趕在三月份國門關閉之前，完成所有的審查手續與入境申請順利來臺執行交流計畫，如同不可能的任務破關需要很多努力，黃老師和文藻外大在執行招募計畫時的積極度為彼此和臺灣雙語教育的努力，畫出璀璨的第一頁。



菲律賓與臺灣文化價值諸多相近，因此菲籍黃老師於高雄市立陽明國中進行一學期的專業英語教學實習，活用日常生活的實例，讓本地中學生以輕鬆愉快的情境下用英文與外籍教師溝通及練習，如此生動活潑的教學獲得陽明國中校內師生高度肯定。

配合蹲點計畫為吸引外國優秀青年來臺，深刻體驗我國教育、學術、產業、環境等優勢，產生更多國際連結，提升臺灣整體國際能見度之宗旨，文藻外大亦安排黃師於校內學習華語及投入高雄市政府教育局合辦的英語外籍教學人員培訓課程。

黃安真老師主修國際教育，並擁有菲國合格教師證。她表示她曾經來台觀光，非常喜歡台灣，因此申請此計畫，她很感謝文藻外大及陽明國中提供此教育實習機會，讓她順利來台灣圓她的海外教師夢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）