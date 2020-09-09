亞洲‧矽谷泰印超連結 開拓台灣新南向智慧城市商機

「開啟泰印超連結：探討智慧城市無限商機」-新南向智慧城市論壇暨印尼智慧城市需求媒合會，各國業者踴躍參與活動(翻攝自台北市電腦商業同業公會網... 「開啟泰印超連結：探討智慧城市無限商機」-新南向智慧城市論壇暨印尼智慧城市需求媒合會，各國業者踴躍參與活動(翻攝自台北市電腦商業同業公會網站)

亞洲‧矽谷計畫執行中心為協助國內業者共同搶進泰國、印尼等國智慧城市領域商機，與IDC國際數據資訊共同合作，日前線上辦理「開啟泰印超連結：探討智慧城市無限商機」-新南向智慧城市論壇暨印尼智慧城市需求媒合會，協助國內業者與泰印建立交流與媒合管道，促進雙邊產業媒合與商機，並展現臺灣豐沛的智慧城市產業資源與能量。活動總計吸引來自海內外近百位產業人士參與。

近年新南向國家在經濟規模、國民所得與人口紅利上深具發展潛力，且大力提倡智慧城市計畫，推升產業發展，成為國內產業積極投入經營的市場區域。本次論壇邀請IDC駐泰國Prapussorn Pechkaew 資深分析師及印尼Mevira Munindra諮詢資深研究經理，分享當地智慧城市觀察及投資環境，引領產業了解當地市場需求，另安排國內3家成功搶進新南向市場的廠商，包含米菲多媒體、全球智能微電網科技及愛卡拉互動媒體，分享國際合作經驗及智慧城市解決方案。

論壇邀請米菲多媒體、全球智能微電網科技、愛卡拉等三家業者分享成功進入新南向市場的經驗。米菲多媒體為林口新創園的AR（擴增實境）新創進駐廠商，該公司利用圖像識別、追蹤技術為核心，結合雲端技術、機器學習、大數據分析、多媒體互動，建構AR/VR開放式平台，讓各界皆能自我開發所需之AR/VR產品，打造XR 在智慧學習的整合應用，過往曾透過新加坡經銷商成功打入當地教育市場，未來將持續與海外建立各種形式的合作，也期待朝向馬來西亞、印尼、越南等新南向國家發展。

臺灣區塊鏈大聯盟會員-全球智能微電網科技，則分享該公司結合區塊鏈、智能電網與數位金融所打造之再生能源數位化投資平台，於馬來西亞、泰國、越南等東南亞國家的成功佈局經驗。以社群電商營運工具強勢進軍東南亞市場獲得極大成功的國內AI暨行銷科技業者愛卡拉，則針對跨境電商國際合作經驗進行分享。該公司現以泰國為東南亞主要據點，未來也將積極布局印尼市場。（新聞轉載自新住民全球新聞網）