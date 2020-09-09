索馬利蘭駐台灣代表處揭牌　吳釗燮：台索關係新篇章

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌運作三週後，索馬利蘭駐台代表處也在今（9）日舉行揭牌典禮，外交部長吳釗燮表示，這將為台索關係揭開新的篇章。

索馬利蘭駐台代表處揭牌典禮週三上午假外交部外交學院舉行，宣告代表處從今日開始正式運作，不過實際辦公室地址則是位於中正區的一處住宅大廈。首任索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Hagi）不願針對中國的抗議多做回應，僅表示索馬利蘭與台灣是共享價值的夥伴。

台灣與索馬利蘭「因認同自由民主共同價值而簽訂雙邊協定」，穆姆德致詞時表示，台索的互助精神「不會對其他國家的利益造成任何損害，並將致力於為國際間的和平及區域經濟活動做出貢獻。」

索馬利蘭駐台代表穆姆德（照片來源：台灣英文新聞）

外交部長吳釗燮在7月初召開記者會表示，台灣與索馬利蘭將互設「具有高度官方性質」的代表處，近一步深化雙邊關係；吳釗燮當時指出，雙邊協商在幾個月前便已開始進行，台索政府並簽下雙邊協定，不過他否認台灣將與索馬利蘭建立正式外交關係。

穆姆德表示，索馬利蘭期待與台灣在貿易、安全、公共建設、健康、農業等領域合作，他並鼓勵台灣企業赴索馬利蘭投資，強調索馬利蘭擁有豐富自然資源，政府也願意提供稅賦減免等措施吸引外資。

「我們的國家在2019年便針對醫療、教育，以及海事安全等領域展開合作」，吳釗燮指出，索馬利蘭駐台代表處的成立象徵台索關係進入新的篇章。

吳釗燮也表示，台索皆面臨「外部壓力」威脅著彼此的共享價值，但台灣仍期待與索馬利蘭探索共同利益，特別是在漁業、能源、農業等領域上。

外交部長吳釗燮（照片來源：台灣英文新聞）

索馬利蘭總統阿卜迪（Muse Bihi Abdi）也透過預錄影片傳達祝賀之意並表示，現在正是索馬利蘭與台灣及世界各國以共同利益為基礎，強化雙邊關係及推動經貿往來的最佳時機。

阿卜迪也指出，索馬利蘭的目標是推動民主、追求經濟發展，以及捍衛國家安全，「我們國家穆力促進世界和平，並尋求與週邊國家、其他非洲國家乃至於全世界建立更好的關係。」

索馬利蘭駐台灣代表處9日正式揭牌（照片來源：台灣英文新聞）