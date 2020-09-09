強化離島醫療公衛體系　生物醫學研習營啟發台灣偏遠地區學子對「醫」領域的興趣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）平均壽命87歲的連江縣是台灣最長壽的地區，更有「長壽島」美譽，靠的不僅是當地新鮮天然的食材及生活習慣，由返鄉服務醫學公費生所撐起之醫療體系更是功不可沒。為啟發偏遠地區學子對生醫領域的興趣，台灣安進藥廠連續4年攜手北醫楓杏深耕偏遠地區醫學教育，日前遠赴馬祖地區，舉辦高中生生物醫學研習營，為離島醫學公費生返鄉支持醫療體系的正向循環，建立良好的基礎。

在高齡化社會與預防醫學趨勢下，全球生物科技產業對創新人才需求急迫，安進基金會（Amgen Foundation）自1991年成立以來，已在全球挹注超過1.75億美元，致力促進科學教育發展並培育下一代科學家。2017年起，台灣安進基金會共同與長期推廣偏遠地區醫學教育的臺北醫學大學楓杏醫學青年服務團合作，辦理生物研習營，提升偏遠地區學子與醫學教育之可近性，實踐將醫學教育向下紮根的願景。

此次營隊於馬祖舉辦，連江縣劉增應縣長也到場支持並表示：「馬祖為全台最長壽地區，關鍵可歸功於學成返鄉的醫科公費生們，將馬祖打造成健康長壽的醫療標竿。」

連江縣立醫院張志華院長即指出：「馬祖有超過８成的醫事人員來自北醫公費生的返鄉服務，是改善當地醫療環境、建立醫療公衛體系的一大助力。」

今年受邀擔任講師的前衛生署長楊志良也認為：「目前三地離島的醫事人員仍有很高的比例需倚靠台灣本島派遣醫師駐診，而馬祖的醫學公費生制度完善，返鄉服務的專業人才讓醫療體系相對穩定，更期盼持續透過政府與教育單位的攜手合作，啟發及支持對醫藥學群有興趣的孩子們，投入公費生行列，回鄉守護居民健康。」

即使公費體制完善，北醫楓杏社團指導老師邱聖博仍觀察到：「有些學生可能在對醫科認識未深的情況下選填了醫學公費科系，就讀後才發現並非個人興趣志向，正因如此，北醫楓杏透過全方位跨醫療科別的課程設計，讓學子對於牙科、中醫、急救技能、公共衛生等不同醫學面向有基礎的概念；大學講堂式教學也幫助學子體驗醫學院教學模式；豐富的醫學實驗及生活化手作課程，更拉近學子與醫學的距離。

而為讓學員認識在地醫療資源環境，今年更特別安排連江縣立醫院的參訪課程，透過專業醫事人員講解各科別工作內容及運作，學員能更具體了解醫療工作的實務操作。連江縣立醫院張志華院長進一步表示：「離島醫療資源及環境仍與台灣本島有所差距，期盼馬祖的學子在深入了解家鄉實際醫療狀況後，能在心中埋下投入改善在地醫療環境的種子，未來帶著熱忱加入醫學公費生行列，回饋在地醫療體系。」

北醫楓杏前往偏遠離島地區服務已邁入第7年，足跡遍佈宜蘭、花蓮、台東、馬祖、澎湖等地，預計有超過1萬名學子受惠，台灣安進連年攜手北醫楓杏，將醫學教育帶入台灣偏遠地區，幫助學子接觸多元的醫學面向，期盼能號召更多有潛力的人才獻身生醫領域。