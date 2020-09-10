觀光局副局長人事拍板 駐新加坡代表林信任升任

交通部觀光局副局長人事案今天拍板，將由駐新加坡代表處主任林信任升任。交通部長林佳龍盼借重林信任的駐外經驗，連結國際、超前部署疫後觀光，特別是國際行銷和國外旅客。



交通部觀光局長張錫聰今年6月從原本的副局長升任為局長之後，懸缺下來的觀光局副局長職缺今天終於拍板。



交通部表示，新任觀光局副局長將由現派駐新加坡辦事處主任林信任升任，交通部長林佳龍也希望借重林信任的駐外經驗，連結國際、超前部署疫後觀光，特別是國際行銷和國外旅客。



林信任是美國波特蘭州立大學國際企業管理碩士，國立中央大學策略管理博士，曾任交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長、駐洛杉磯辦事處主任、桃園機場旅客服務中心主任、國際組科長，及經濟部統計處專員、科員，配合觀光新南向政策，現派駐新加坡辦事處，轄區包括紐西蘭、澳洲、新加坡、印度、中東市埸等20餘國，行政經驗豐富。



交通部說，林信任以精準行銷策略落實政策執行，為交通部觀光局勇奪電視界最高榮譽的第一座艾美獎、以及歐洲設計屆奧斯卡之稱的義大利A’Design設計獎等無數獎項，致力推動海洋觀光永續，曾獲亞洲最大ADEX潛水展頒發潛水旅遊傑出個人貢獻獎，並獲頒交通部模範公務人員。



林信任駐新加坡期間積極拓展新南向市場，屢創來台人次歷史新高點，也陸續成立印度、紐西蘭及澳洲台灣觀光旅遊服務處，達成行政院海外拓點政策，在東管處處長任內帶領團隊榮獲觀光局創新獎第一名、代表交通部獲行政院政府服務品質獎，陸續開辦東海岸大地藝術節、月光海音樂會及長濱雙浪金剛馬拉松等，成為東海岸旅遊的新亮點。



此外，林信任駐美期間也以台灣燈會影片獲美國電視界最高榮譽艾美獎、與大聯盟道奇隊異業合作，並邀請好萊塢名星哈拉猛男來台宣傳。



交通部表示，林信任豐富的國際行銷經驗，數據分析能力、以亮點開拓國內旅遊的行政創新，獲有英國皇家R&A國際高爾夫裁判與SDI開放水域潛水證，及英語導遊考試及格的資歷，相信返國任職後，不論是在疫情期間協助國內旅遊轉型，或是疫後國際觀光推廣及國際連結上，讓台灣的美好持續被世界看見，成為疫後國際安心旅遊重要的首選目的地。