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府發言人緋聞　陳菊早知情？ 週刊爆：丁允恭僅遭告誡「注意女性關係」

向周刊揭發丁允恭渣男行徑的Y女說，丁允恭說謊不眨眼，卻擔任國家發言人，這種人根本就不該存在於台灣政壇。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/09 11:17
陳菊擔任高雄市長任內, 丁允恭曾任新聞局長。左為丁允恭(中央社) , 右為陳菊 (取自臉書) 。(照片由TN合成)

陳菊擔任高雄市長任內, 丁允恭曾任新聞局長。左為丁允恭(中央社) , 右為陳菊 (取自臉書) 。(照片由TN合成)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統府發言人丁允恭傳出曾週旋多名女子之間，據悉是由Y女向鏡週刊爆料，才曝光他的渣男行徑。

2013年Y女任職某電視台，主跑高雄地方新聞。2014年丁允恭接任新聞局長後，在一次邀記者餐敘的場合，已有醉意的丁主動找Y女攀談。她對丁允恭說曾閱讀過也很喜歡丁寫的小說，丁就直接向她說喜歡她，隨即帶她離開KTV包廂，到樓下隱密處直接舌吻她。

大學剛畢業的Y女嚇了一大跳，但當時心想，欣賞的作家喜歡自己，且有如此激烈的求愛表現，應該是認真想和她交往，於是相信丁允恭「沒有結婚 (其實2013年已訂婚) 、沒有女朋友」，很快就答應當他女友，開啟不堪的戀情。

Y女向周刊提供過去與丁允恭的對話紀錄和相關照片佐證，並指出丁允恭公務上不順遂時，曾對Y女說：「每天被四個女人盧，老闆（陳菊）唸我、老婆（嚴婉玲）罵我、女友（Y女）氣我、手下怪我。」

2017年初Y女認識一男性同業並開始交往，因此決心與丁允恭分手，丁卻對她死纏爛打，甚至一度向她求婚，但她不為所動。不料丁允恭卻在臉書貼出與她合照，企圖干擾她和新男友交往。

Y女說「他已經把我的人生都毀了！」她憤憤不平地說，丁允恭說謊不眨眼，卻可以擔任國家發言人，這種人根本就不該存在於台灣政壇。

為擺脫丁允恭的騷擾，Y女和前男友曾寫陳情信給時任高雄市長陳菊，但她聽聞陳菊僅口頭告誡丁注意女性關係後來丁仍順利北上擔任政院副發言人。
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