府發言人緋聞　陳菊早知情？ 週刊爆：丁允恭僅遭告誡「注意女性關係」

陳菊擔任高雄市長任內, 丁允恭曾任新聞局長。左為丁允恭(中央社) , 右為陳菊 (取自臉書) 。(照片由TN合成) 陳菊擔任高雄市長任內, 丁允恭曾任新聞局長。左為丁允恭(中央社) , 右為陳菊 (取自臉書) 。(照片由TN合成)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統府發言人丁允恭傳出曾週旋多名女子之間，據悉是由Y女向鏡週刊爆料，才曝光他的渣男行徑。

2013年Y女任職某電視台，主跑高雄地方新聞。2014年丁允恭接任新聞局長後，在一次邀記者餐敘的場合，已有醉意的丁主動找Y女攀談。她對丁允恭說曾閱讀過也很喜歡丁寫的小說，丁就直接向她說喜歡她，隨即帶她離開KTV包廂，到樓下隱密處直接舌吻她。

大學剛畢業的Y女嚇了一大跳，但當時心想，欣賞的作家喜歡自己，且有如此激烈的求愛表現，應該是認真想和她交往，於是相信丁允恭「沒有結婚 (其實2013年已訂婚) 、沒有女朋友」，很快就答應當他女友，開啟不堪的戀情。

Y女向周刊提供過去與丁允恭的對話紀錄和相關照片佐證，並指出丁允恭公務上不順遂時，曾對Y女說：「每天被四個女人盧，老闆（陳菊）唸我、老婆（嚴婉玲）罵我、女友（Y女）氣我、手下怪我。」

2017年初Y女認識一男性同業並開始交往，因此決心與丁允恭分手，丁卻對她死纏爛打，甚至一度向她求婚，但她不為所動。不料丁允恭卻在臉書貼出與她合照，企圖干擾她和新男友交往。

Y女說「他已經把我的人生都毀了！」她憤憤不平地說，丁允恭說謊不眨眼，卻可以擔任國家發言人，這種人根本就不該存在於台灣政壇。

為擺脫丁允恭的騷擾，Y女和前男友曾寫陳情信給時任高雄市長陳菊，但她聽聞陳菊僅口頭告誡丁注意女性關係，後來丁仍順利北上擔任政院副發言人。