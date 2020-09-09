  1. 首頁
  2. 國際

【武漢肺炎】英國單日新增近3千例確診！英格蘭14日起「超過6人聚會」違法

英國6日通報新增2988起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，是5月以來的單日新高紀錄，新增病例中大多數是年輕人。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/09 09:47
英國倫敦南部 Mountview Academy of Theatre Arts藝術學校的學生, 上課時除了戴口罩也保持社交距離...

英國倫敦南部 Mountview Academy of Theatre Arts藝術學校的學生, 上課時除了戴口罩也保持社交距離...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國近期疫情升溫，一度鬆綁的禁足令，將重新緊縮，從9月14日起，英格蘭地區嚴禁超過6人社交聚會，違法可開罰100英鎊（約合新台幣3822元）。

英國6日通報新增2988起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，是5月22日以來的單日新高紀錄。新增病例中大多數是年輕人。為了緩和疫情，政府研議緊縮限制，短短兩天後隨即公布。

中央社報導，新禁令實施範圍將僅限於英格蘭地區，蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區依據疫情程度不同，採取不同防疫政策。

根據英國政府數據，英國8日新增2460起確診病例，32人死亡，累計已有4萬1586人病故。

英國廣播公司（BBC）報導，唐寧街10號表示，從14日起實施的新限制，將禁止室內、室外的大型社交聚會。

不過，學校、職場、做好防疫措施的婚喪場合，以及有組織的團體運動不在此限。若是違反規定，第一次開罰100英鎊，屢犯加倍，最高可開罰至3200英鎊（約合新台幣12.2萬元）。英國首相強生（Boris Johnson）預定在當地時間9日召開記者會，公布細節。

英格蘭先前開放讓來自不同家庭的民眾社交聚會，上限6人；若2個家庭之間的成員聚會，上限可達30人。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）先前表示，英國近期確診人數「急遽攀升」，狀況令人憂心。

他表示，確診人數增加的狀況遍及全國，而不是僅有數個地區性「熱點」。但他說，這不代表第二波疫情必然會卷土重來。
武漢肺炎
禁足令
英國
英格蘭
COVID19
社交
聚會

相關新聞

超級傳播者？英國名人夫妻雙雙確診武漢肺炎　都是因為太愛做這件事惹得禍
超級傳播者？英國名人夫妻雙雙確診武漢肺炎　都是因為太愛做這件事惹得禍
2020/09/08 20:16
台灣武漢肺炎今再增1例境外移入　個案在法國工作染疫
台灣武漢肺炎今再增1例境外移入　個案在法國工作染疫
2020/09/08 14:50
【武漢肺炎】印度確診數飆升至420萬人 超越巴西成全球第二高
【武漢肺炎】印度確診數飆升至420萬人 超越巴西成全球第二高
2020/09/07 15:41
台灣新增1例境外移入武漢肺炎確診　個案自尼泊爾返台
台灣新增1例境外移入武漢肺炎確診　個案自尼泊爾返台
2020/09/07 14:14
武漢肺炎疫情期間 2020年上半年德國對台灣出口額仍顯著增長7.3%
武漢肺炎疫情期間 2020年上半年德國對台灣出口額仍顯著增長7.3%
2020/09/07 14:00