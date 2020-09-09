駐法代表首度受邀參議院聽證會 分享防疫經驗

冠狀病毒疾病重創法國，為釐清疫情管理，參議院首度邀請中華民國駐法國代表吳志中9日出席調查委員會聽證會，分享台灣防疫經驗，意義非凡。

法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響嚴峻，法國衛生部附屬衛生總局（DGS）指出，過去一周的確診病例已超過4.2萬人，自疫情爆發至今，總計近33萬人確診，超過3萬人死亡。

為了釐清疫情危機管理，法國參議院在議長拉謝（Gérard Larcher）的要求下，7月2日成立調查委員會以評估公共政策面對疫情的成效。據參議院新聞稿，至7月底為止，已舉行9場公聽會，邀請37位專家學者、前線醫療人員與政治領袖出席討論。

台灣抗疫成績斐然，屢獲法國各界肯定，「台灣模式」也頻繁出現在主流媒體、電視節目、紀錄片等公共評論上。

有鑑於此，參議院首度正式邀請駐法代表吳志中9日出席「評鑑政府因應武漢肺炎疫情危機之政策及治理」調查委員會聽證會，與「法國在台協會」主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）共同分享台灣疫情的治理經驗。

2019年1月31日吳志中首度應法國國民議會外交委員會「南海戰略價值」諮詢小組（mission d’information）邀請出席聽證會，說明中華民國的南海政策，開創台法國會外交首例。

此次吳志中將首度應邀進入法國參議院，向位階高於諮詢小組，並受法國社會高度矚目的調查委員會說明台灣防疫經驗，將再次彰顯台法關係更上層樓，深具歷史意義。

這場公聽會僅韓國與台灣代表受邀參加，參議院調查委員會公聽會將於法國時間9日早上9點時全程在參議院官網網路轉播。