超級傳播者？英國名人夫妻雙雙確診武漢肺炎　都是因為太愛做這件事惹得禍

英國八卦媒體今天爆料，前英格蘭足球金童貝克漢（右）夫婦3月在美國洛杉磯確診武漢肺炎。（圖取自facebook.com/Beckham） 英國八卦媒體今天爆料，前英格蘭足球金童貝克漢（右）夫婦3月在美國洛杉磯確診武漢肺炎。（圖取自facebook.com/Beckham）

國八卦媒體今(8)天爆料，前英格蘭足球金童貝克漢夫婦今年3月在美國洛杉磯確診新型冠狀病毒，在多名員工也被感染後，嚇得貝嫂下令全家隔離兩個多星期。

英國「每日郵報」（Daily Mail）爆料，45歲的貝克漢與46歲妻子維多利亞（Victoria Beckham）據說是3月初在洛城開派對時確診。

據「太陽報」（The Sun）報導，在兩週搭機帶著孩子跑遍各地、多名自家員工確診後，貝克漢夫婦很怕自己成為「超級傳播者」。

貝克漢3月4日從洛城返回英國幫兒子布魯克林（Brooklyn）過21歲生日，3月11日又搭機到美國佛羅里達州督軍自己新買下的MLS球隊邁阿密國際，在英國封城前夕的3月19日又回科茲窩（Cotswolds）自宅。

據說貝克漢是在邁阿密期間出現不適，隨後維多利亞還出現喉痛與高燒。

爆料者向太陽報描述貝克漢在邁阿密為球隊宣傳、妻小飛來相挺時說：「情況絕對堪稱夢魘等級，他們參加一票時髦派對，期間與粉絲、俱樂部名流們又親吻又握手。」據說在接手邁阿密國際隊的首戰，貝克漢還邀了演員「慾望師奶」伊娃朗格利亞（Eva Longoria）、「魔戒」精靈公主麗芙泰勒（Liv Tyler）與「地獄廚房」火爆主廚高登拉姆齊（Gordon Ramsay）。

後來夫婦倆又在科慈窩自宅砸10萬英鎊（約新台幣388萬元）為兒子布魯克林辦慶生趴。

爆料者聲稱，包括司機、保鑣與助理等多名貝克漢的員工也都出現不適，有些症狀非常嚴重；維多利亞則「緊張死了」，嚴令全家隔離，且時間超過英國政府要求的兩個星期。

全家人後來就在鄉間的自家莊園裡隔離，康復後貝克漢夫婦據說都做了篩檢與抗體測試，確保體內已無新型冠狀病毒，後來又搭機到希臘與義大利度假。