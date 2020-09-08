新北托育服務揪甘心 新住民媽媽開學趣！

開學了，許多媽媽樂見孩子收心回歸校園， 還有一群好學的新住民媽媽也準備「自己的書包」上課去！ 新住民離鄉背井來台工作、生活， 進入校園學習是適應生活的最快途徑，新北市目前有逾2, 000名新住民在各級學校補校、進修部或成人教育班努力學習。 其中許多新住民媽媽都有需照顧的年幼子女， 新北市為了減輕他們的照顧負擔，使他們順利就學， 109年度補助60校提供臨時托育服務、 協助300位新住民收托超過400名新住民子女， 讓她們無後顧之憂，拾起書本當學生。

來自越南的潘玉莊讀到國中畢業後，22歲時來台結婚， 當時挺著5個月孕肚到大豐國小上中文課，一路「越」學「越」 有興趣，趁著開學前「卸貨」後進入大豐國小補校就讀， 上課時請學校托育寶寶，自己則在隔壁教室努力學習， 現在24歲的她已懷老二，仍繼續在補校求學， 未來潘玉莊希望繼續精進，來日能成為越語老師。 來自北越的阮氏翠在電子業上班， 下班後返家幫兩個年幼小孩打理晚餐後， 帶著孩子趕往清水國小補校，下課後則繼續忙碌家務， 一直等到孩子入睡才開始挑燈夜戰寫作業、複習功課。「這一切是為 了成為孩子的榜樣，未來能帶著孩子一起學習成長」。阮氏翠表示， 如果沒有托育服務，可能會被迫中斷求學。 瑞芳國小臨時托育人員溫木姐是來自廣東省的新住民， 她說新北市提供托育服務及短期就業機會， 讓新住民姊妹們能夠到校上學成為學習夥伴外，還能聊聊媽媽經， 實在揪感心。

新北市政府教育局楊小梅輔導員曾在補校服務十多年， 她說經常看到新住民利用下課期間，跟遠在海外的父母視訊，讓他們 「看到」女兒嫁到新北市不但生活順利，還能認真學習華語， 以增進自己未來謀生機會，安心與溫暖的感情溢於言表。 藉由托育服務，新住民媽媽即使小孩幼小，也能安心、開心學習。

教育局張明文局長表示， 新北巿每年與內政部移民署共同補助新住民托育經費， 提供聘僱臨時人員及購買托育教材， 讓新住民媽媽們於夜間把小朋友帶來學校就近照顧， 並透過安排繪本、圖畫、積木、認字等豐富的分齡托育活動， 讓媽媽與孩子一同成長，打造能讓新住民安心學習的環境。