侯友宜與世界盃「龍捲風左投」投打對決 市長盃棒球賽熱血開戰

邁入第8年的新北市109學年度市長盃三級棒球錦標賽，今(8) 日於新莊棒球場舉行開幕典禮，由U18世界盃國手「龍捲風左投」 林昱珉旋風開球，市長侯友宜親自擔任打擊者領銜出擊， 共同為新北年度棒球盛典揭開序幕。

侯友宜市長表示，新北市以提倡棒球運動風氣－國小玩棒球、 國中學棒球、高中練棒球、城市有棒球、全民愛棒球， 奠基新北四級棒球戰力，穩健發展為首要目標， 本市青棒代表隊去年代表台灣出戰U18世界盃棒球賽抱回金盃， 今年青少棒代表隊榮獲全國青少棒錦標賽冠軍， 取得美國小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽門票， 新北選手訓練有成的亮眼表現有目共睹，此外， 棒球普及推廣部分也透過暑期育樂營、棒球社團、 週末棒球賽及社團對抗賽等活動，讓學生可以接觸棒球、喜愛棒球， 甚至在棒球運動精進、茁壯，持續校園中散播棒球的種子。

今年度開球儀式由侯友宜市長擔任打擊手， 象徵領銜出擊帶領新北棒球制霸全國， 而擔任投手的U18世界盃國手林昱珉，因獨特投球姿勢有「 龍捲風左投」的稱號，去年狂掃新北富邦盃、陽明山盃、 玉山盃及高中木棒聯賽等多項賽事最佳投手獎及MVP； 而一壘手李玟勳為罕見的「學霸國手」， 不僅今年獲選為美國小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽中華代表隊選手， 課業校排名更保持在前3名內，並於去年通過日語檢定N2級， 屬球壇少有文武雙全的中華小將， 另本次也首度邀請高中社團組女力-南山高中洪綺瑀擔任二壘手， 綺瑀說：「雖然在棒球隊或是比賽場上，男生人數多於女生， 但反而可以激勵我的球技更加進步， 第一次有機會與各路好手一同參與開球儀式，真的很開心」。 賽程從9月6日起陸續展開，共計有34支代表隊， 各級球隊臥虎藏龍，比賽勢必精彩可期。

教育局表示，棒球規則並沒有關於性別方面的限制， 更沒有男女球員不能同場競技的規定，但考量競技性組別強調速度、 投球或傳球的力道，女性球員較受限於先天體能差異， 因此選擇高中社團組開放可男女混隊報名， 鼓勵更多女性選手加入本項賽事，翻轉棒球性別刻板印象， 另本次少棒組、青少棒組、青棒木/鋁棒組決賽賽程有安排數位平臺 轉播，喜愛棒球的朋友可透過網路(Youtube)轉播， 一同為熱血的棒球小將們加油打氣。