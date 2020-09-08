《近礦》特展、《礦時》實境遊戲 風・光開幕

1960至1980年代位於東北角瑞芳區猴硐的煤礦 ，是全臺最大、品質最佳的礦場。極盛時期， 煤炭產量達全臺灣的一半，礦工人數高達1500多人， 因礦業發展聚集而成的生活聚落更近萬人。但隨著1990年礦業停 產，如今猴硐人口不到千人，當時留存的礦工記憶如同礦坑裡的煤， 等待挖掘。因此新北市文化局於今(109)年9月至11月結合礦 業文史資料與在地社區礦工耆老親身經驗分享，舉辦青春山海線— 猴硐礦業文化活動。

主題式實境遊戲《礦時》以平行時空為概念， 讓玩家跟著主角阿努一起實地穿梭於各個礦業景點中尋找他的礦工父 親，除了可以掃描QRCODE隨時進入遊戲遊玩外，在限額報名的 8場深度體驗中，猴硐的退休礦工們也將以「真人圖書館」的方式， 分享他們在礦坑中的人生百態。《近礦—風・光・坑道記憶》特展， 主題「近況/礦，好嗎？」以一句簡單問候，邀請您走進猴硐豐富精 采的礦業文化，品嚐礦工生命中的酸甜苦辣。展區分為「記憶， 攝下經典」以老礦工珍藏的舊照片喚起礦業記憶；「溫度， 拾起物件」模擬礦工艱苦工作的日常經驗；「滋味，閱越史料」 則以手稿和影像釀出礦工生活滋味。

新北市文化局局長龔雅雯表示，《近礦》特展與《礦時》 實境遊戲體驗，展現由老礦工費盡心血蒐集而來的照片、 物件與史料，及現代人難以想像的「礦業人生」經歷，以視覺、 溫度和滋味為軸線，切開礦工記憶。不僅如此， 籌備中的猴硐礦工紀錄片《寄命》， 也邀請退休礦工耆老親口分享人生經驗， 為臺灣礦業文化留下寶貴的一頁。

前往猴硐，除了走訪貓村外，礦業的興衰與成就，也值得一探究竟， 邀請您一同「近礦」，聆聽礦工的故事，感受老礦工對生命的熱情， 走進猴硐在地最真實、最貼切的礦工記憶。

主題式實境遊戲「礦時」官方網站：www.minetime. com.tw

主題式實境遊戲「礦時」深度體驗報名頁：https:// reurl.cc/j5q7gm

【近礦——風・光・坑道記憶】特展

展覽時間｜2020年8月29日- 10月12日 每日10:00-17:00（免費參觀）

展覽地點｜猴硐礦工文史館（新北市瑞芳區柴寮路 55 號， 瑞三本坑旁）