台灣總統籲各國合作　確保印太地區穩定及繁榮

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）以區域安全為主軸的凱達格蘭論壇今（8）日於台北開幕，總統蔡英文致詞時表示，呼籲各國通力合作維護印太地區的穩定及經濟發展。

由外交部主辦的凱達格蘭論壇今年因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情以「半視訊」方式進行，邀請美國、日本、英國、法國、澳大利亞、加拿大等國共20位官員及學者透過視訊方式，聚焦討論後疫情時代的區域安全議題。

美國前國家安全顧問H. R. McMaster與我國前副總統陳建仁都將在為期兩天的活動中發表專題演講，探討疫情對亞太安全與地緣政治的衝擊與影響，以及台海、南海安全、全球公衛安全，以及經濟安全等議題。

蔡英文今日為開幕活動致詞時，呼籲各國團結合作，「沒有任何國家可以獨立達成維護區域和平、繁榮，以及安全的目標，而是需要廣泛地通力合作。」

強調政府依據當前的軍事威脅程度增加國防預算，蔡英文指出，台灣將持續致力於提升不對稱戰力、進行國防改革並充實軍備，「我們裝備自己來捍衛我們的家園、我們的民主，以及我們的區域。」

蔡英文也抨擊中國近期各種破壞印太區域穩定的行為，包括南海軍事化、台灣海峽和東海日益猖獗的「灰色地帶活動」，以及對各國和企業的外交脅迫，「香港最近發生的事情告訴我們，如果我們不能齊心協力，自由很容易就會流失。」

蔡英文呼籲，印太等區域理念相同的國家和民主友人應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為，「我們需要一個既能避戰，又能清楚傳達我們決心悍衛民主的戰略。」

提及全球供應鏈和貿易機制受到疫情衝擊，蔡英文表示，當前的情勢也讓各國有機會重新檢視並布局經貿合作，強化公平和非強制性的貿易規則，並「確保供應鏈安全無虞，不受政治要脅。」

蔡英文最後指出，「安全與經濟發展密不可分，理念相近國家間倘缺乏經濟整合，將迫使我們只能向價值和理念不同者謀求一時的妥協；合則勝，分則敗。」