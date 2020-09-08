新北幸福文旦柚禮盒上市 快把幸福帶回家！

新北市政府農業局與八里區農會為推廣今年新北文旦柚，於今(8) 日辦理新北文旦柚上市記者會，以「新北幸福柚 平安有保佑」為推廣主軸，首次將巨大柚子塔帶進市府， 象徵平安保佑的好彩頭，並發布「新北幸福柚禮盒」 及柚花保濕噴霧等系列產品， 其中柚花保濕噴霧是利用低溫真空技術萃取新鮮的柚花花瓣水份， 能保留住柚花最純粹的香味，歡迎大家來體驗。同時於9月7日至1 8日期間，在市府一樓辦理新北文旦柚特展，現場早上9點至晚上6 點提供文旦柚預購服務，約5個工作天後民眾就會收到本市最優質的 文旦柚，同時只要預購滿20斤即可免費送達指定地址，預購滿10 0斤即加贈「新北心型幸福柚」，限量100顆。 另配合本年度推廣主軸，提供保柚卡給民眾，讓大家一起寫下心願， 掛在保佑牆上，分享給親朋好友!另外9/19(六)、9/20( 日)兩天歡迎來到八里左岸永續環境教育中心的左岸公園， 現場集結本市文旦柚評鑑比賽獲獎得主，歡迎大家一起來柚鄉， 尋柚香，來新北八里尋找專屬你的幸福柚香，享受悠閒的假日時光。

新北市文旦柚種植面積約445公頃，產區主要集中於八里、 淡水等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6 成。今年因天氣穩定，無颱風影響，預估文旦柚產量與往年持平， 約有7,800公噸左右，產值約5.3億元。新北市市長侯友宜表 示，本市因地利優勢，且今年白露至中秋約1個月， 本市文旦柚成熟度夠，品質以及甜度高於以往，加上本市果農優秀的 管理技術，今年新北市所產的文旦柚品質特別好， 歡迎大家一起來購買新北的文旦柚，保證你吃得眉開眼笑， 幸福洋溢！

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區擁有好的日照、土質、 海風的環境優勢，出產的文旦柚不僅口感香甜、果肉Q彈，加上恰到 好處的酸甜比，總是讓人忍不住一口接著一口吃， 是非常適合夏天吃的水果！新北市文旦柚相較其他產區， 果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、 少雨，因此今年文旦柚品質更勝往年。 建議民眾買完文旦柚後別急著吃，先在家裡陰涼通風處放置5-7天 ，等到文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻， 吃起來風味更佳。

農業局表示，9月19日、20日在八里左岸永續環境教育中心前廣 場舉辦「新北幸福柚 平安有保佑」新北市文旦柚展售會，現場除了有最優質的文旦柚外， 還有文旦柚相關趣味活動以及DIY體驗，好吃又好玩， 歡迎大家共襄盛舉，快來將新北市最優質、最安心、 最美味的文旦柚帶回家。另外配合農委會推出「柚香券」， 只要來八里區農會等農會超市通路購買600元以上的柚子， 即可享有250元柚香券優惠，同時無法出門的民眾也別擔心， 也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買!詳細活動資訊可至八里 區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「 小農電舖直銷站」訂購(https://www. gotobali.com.tw/)。

照片來源：新北市政府農業局提供