三級古蹟先嗇宮響應好日子愛心大平台

每年中元普渡，三重三級古蹟先嗇宮均會舉辦盛大超渡法會，信眾亦會贊普，往年均由廟方透過里長直接致贈給弱勢家庭和社福機構，今年為響應新北市好日子愛心大平台，特別將普渡後的供品物資包約 300份，每份1,000元，以及白米2270包每包5台斤計11,350台斤，全部捐給社會局以轉贈新北市各區弱勢；另外捐贈洗手乳2,000公斤，以提供三重區27所學校，讓學童勤洗手防疫。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮已有266年歷史，主奉教耕稼的神農大帝，並副祀媽祖、文昌帝君、延平郡王等，為北部地區重要信仰中心，平日香火鼎盛。

李乾龍說，先嗇宮每年中元普渡均會搭建祭壇、豎燈篙，以普渡幽冥，祈求保境平安，信眾也會參加普渡，以超拔祖先，往年這些贊普的物資均會透過里長直接發送給弱勢家庭，今年為響應侯友宜市長好日子愛心大平台的號召，因此全部捐給社會局轉贈新北市弱勢家庭。另為關心學童健康，特別購買2,000公斤洗手乳，以提供三重地區27所學校使用。

新北市副市長謝政達率社會局長張錦麗、教育局長張明文及三重地區27校校長或主任等到場代表受贈，謝政達表示，先嗇宮有豐富的文史，平日除了保境佑民，亦長年熱心公益，每年年中均為獨居長者舉辦一日旅遊，歲末則辦理圍爐活動，並致贈年節禮品，非常感謝李董事長和廟方的善心，以及信眾的愛心。

社會局長張錦麗表示，物資包內容非常豐富，包含各式醬料、飲品、餅乾、罐頭、麵條、米酒及環保袋等，將透過各社福中心分送給在案中的弱勢家庭，白米1萬1,350斤則轉贈給有需求的社福機構。

教育局長張明文表示，過去先嗇宮就常提供洗手乳或藥皂給三重地區27所高中、國中和小學，養成學童勤洗手防範腸病毒的習慣，今年因疫情關係，先嗇宮年初加送額溫槍、洗手乳，市府更要求學童務必勤洗手防病毒感染，保護自己也保護他人，共同做好防疫、守護健康。