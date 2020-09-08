民眾勿驚慌！台灣9日16時進行災防告警訊息測試

（台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導）台灣5大電信業者，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信，將於明(9)日下午4時進行災防告警訊息發送測試。國家通訊傳播委員會(NCC)表示，近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加，且破壞力驚人。台灣位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，告警示警訊息的傳遞更顯重要。

NCC還說，為保障國人生命財產安全，該會配合國家災害防救科技中心規劃時程，責請4G業者提供告警訊息服務，以因應未來災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，經由4G系統轉送至用戶手機，俾使民眾即時掌握應變時機。欲瞭解災防告警服務功能，詳宣導短片及懶人包。

中華電信表示，9月9日下午4時將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以儘量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息的客戶毋需緊張。

台灣大哥大表示，今年不定期針對全台或分區域實施4G災防告警訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發佈告警訊息，讓民眾得即早掌握災害資訊，即時採取應變措施。測試期間，民眾若收到該推播訊息時，手機將會發出特殊的警告聲響與振動，可不予理會，避免引起不必要的恐慌。

台灣之星表示，為避免打擾用戶，災防告警測試訊息將透過「每月測試用訊息」頻道進行發送，測試期間不會影響用戶服務使用，且因多數手機中測試訊息碼預設值為關閉，僅少部分手機會跳出災害警示視窗、發出特殊告警聲響及震動，請收到災防通報訊息的民眾無需驚慌。