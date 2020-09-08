〈時評〉談新冠病毒「確診」色變

2019年冬天，一個新病從中國武漢傳開，被發現是一種冠狀病毒，因而命名為CoViD-19 (CoronaVirus Disease 2019)。到了2020年夏末，CoViD-19仍在地球上散怖。有些地區似乎已有控制，又開始疫情上揚。媒體每天報導新增「確診」（檢測陽性）及死亡人數，語氣驚悚，使得人心惶惶，減少與他人的接觸，極端者甚至對沒戴口罩的人進行謾罵或肢體攻擊。然而，「確診」從何而來？背後的意義和後果呢？

治病的目的，不是延壽就是緩解。有效的治療，必須有正確的診斷，而診斷依靠的是詳實的症狀、細心的體檢、和精準的標本驗證或顯影（以下統稱檢測）。然而，世上很少事情是絕對的。統計學的基礎就是以機率提高事件的正確性。Bayes’ Theorem闡述的是，每增加一個好證據，診斷就更正確。就算是「死亡」的診斷，有時也不能完全確定，所以才有心肺死和腦死的分野。如此，「確診」並不都是百分之百，常常是在機率夠高時的「決定」。有症狀的人，需要治療，以檢測增加診斷的正確率，雖然增加了診斷過程的費用，直接簡潔的療程往往更為經濟。無症狀的時候，就有更多變數。

學過統計的都知道，每件資料都有靈敏度（sensitivity）和特異性（specificity）。靈敏度是檢測陽性的在所有真正得病的中間所佔的比例，也就是真陽性除以真陽性和偽陰性的總和。特異性則是檢測陰性的在所有真正沒病的中間所佔的比例，或真陰性除以真陰性和偽陽性的總和。問題是，如何知道誰真正有或沒病，這需要有一個已知的「黃金標準（gold standard）」來決定一個病是否已經發生。沒有好的「黃金標準」，這個算術的分母就不好決定。

另一個問題是，真或偽如何決定。根據所用的材料，一個檢測的廠商通常要先在「正常人」測試得出「正常值（範圍）」，才能在懷疑有病的人做診斷。但是，「正常人」的定義為何？「正常值」要涵蓋多少「正常人」才合理？這些問題沒解決，只靠檢測來「確診」無症狀的病人將會相對困難。

用合理的檢測在無症狀羣體找出患病的人，叫做「篩檢（screening）」，就像撒網捕魚。到魚多的地方（患者多的族群）撒網（篩檢），才能提高經濟效益。要一次捕多點魚（增加靈敏度），網要加大或網眼要小（提高陽性率或縮小正常值），雖然魚的大小會參差不齊（特異性降低，因為偽陽性也增加）。反之，只想捕大魚（增加特異性），就把網眼開到期望的魚的尺寸（提高陰性率或擴大正常範圍），魚獲量變少（靈敏度降低，因為偽陰性也增加）。所以，成功的篩檢必須考慮如何以合理範圍內最小的成本達到最好的結果，在檢測的靈敏度和特異性間作取捨。

CoViD-19的診斷、疾病生理、和治療隨著知識的增進做了幾次的修正。檢測方面，卻仍有不少爭議。核酸、抗原、或抗體？篩檢如何進行？那些數據真正有用？ CoViD-19的外殼上有蛋白質，可以被免疫系統標示為抗原而製造抗體。因為抗原和抗體是蛋白質，檢測大部份是用它們的單株抗體（monoclonal antibody）做試劑，檢測過程較快但發展所需時間較久。CoViD-19的主體是核糖核酸（ribonucleic acid; RNA）。RNA的存在可以用PCR（polymerase chain reaction）偵測。這個得到1993年Nobel化學獎的方法利用polymerase可以抗熱的特性，週期性地調節化學反應的溫度，以2的n次方的速度複製。雖然可能檢測時間較長，但檢測方法的發展相對簡單，也就成為最常用的檢測：報告的結果是陽性或陰性。

陰性是擷取的標本沒有足夠的RNA能被複製到可被「看到」的結果，可能的狀況包括取樣位置不對、試劑無效、尚未感染、體內病毒數不夠被檢測、或已經痊癒等等。所以，陰性並不改變過去和未來得病的可能性。陽性則是因檢體有足夠的CoViD-19核酸被複製而「看到」，也就是大部份人的「確診」。然而，「確診」的有不少人沒有症狀。此外，雖然PCR持續陽性，症狀開始十天後大部份病人就不具傳染力。

疫情初始，從武漢的數據得出的R0值（reproduction number）是2到3，後來上修為5.7，因為染病人數倍增的時間從5－6天縮短為2－3天，意指每個宿主可將病毒傳給5.7人。若果，一場瘟疫應在82％的人口罹病產生免疫力後才能結束。另一說法為羣體免疫在50－60％人口染疫才能產生。事實呢？目前已知最嚴峻的例子，可說是船艦上的疫情。鑽石公主號（Diamond Princess）共有3711人， 一個月後下船時741人（20％）「確診」，13人死亡（1.8％）。磐石艦有337名官兵，出任務一個月後36名有陽性核酸，另有8名血清測出CoViD-19抗體（最多13％）。美國航母USS Theodore Roosevelt的4800名官兵經過兩個月後有1156名（24％）「確診」，1人死亡（0.09％）。

以R0 5.7計算，三者的罹病率應是27.6％（1024除以3711，其中1024為2的10次方，假設每3天患者倍增），304％（1024除以337），和21845％（1048576除以4800，其中1048576為2的20次方）。顯然，估計的R0值5.7和現實不符。縱然磐石艦上可能87％已經在一個月內痊癒，可是不該只8人有抗體。所以，CoViD-19的傳染力並沒想像的那麼高。如果說船上人數太少，得出的數據不正確，瑞典這個從沒封城也未強制戴口罩的國家（人口稍多於一千萬人），到2020年9月6日有84985人（0.85％）「確診，較上述的封閉空間少，雖然5835人（6.9％）死亡。以全球人口78億而言，「確診」人數為2千7百萬（0.35％），美國人口3.3億「確診」近628萬（1.9％），就算有些地區因檢測不普及而少報，要等到20％人口「確診」，還不知需多久。

若是因為沒有「普篩」而使確診率偏低，PCR陽性結果的產生和相對應的重症及死亡率就值得探討。經過多個週期的連鎖反應，少量核酸的存在被放大而呈陽性。問題是，幾個週期才合理？「週期閾值（cycle threshold； C.T.）」是PCR呈陽性所需的週期。紐約時報2020年8月29日的一篇報導指出，在Massachusetts、New York、和Nevada三州，90％的陽性結果事實上只有依稀可以測出的微量核酸，有些需要40個週期才能呈現。學者們一般認為以35週期為閾值就太敏感，而美國的CDC發現C.T.在33以上的鮮有活病毒。若把C.T.降到30，7月間在Massachusetts以C.T. 40「確診」的將有85－90％改成陰性。學者們覺得C.T.設在30－35才合理，因為太多不具傳染性的「確診」者不切實際。此外，應把PCR用於有必要檢測的人，頻繁地每6－15小時測一次，才有最大經濟效益。全民普篩在德國實施兩星期後，檢測單位就已無法負荷。

1918年的西班牙流感死了全世界5千萬人，當時的人口約18億。據估計，每年全球有150萬人死於結核菌。截至2020年9月6日，九個月來，全世界的CoViD-19死亡人數近89萬（3.3％），美國19萬（3％），還是小巫見大巫。若非疫情初期對CoViD-19不瞭解以及準備不周，有些地區死亡率超過10％，死亡率應該還更低且持續下降，並未受解封後的「確診」數增加而改變。

當然，沒有好的疫苗時，有高危險因素的人們還是需要保護。然而，以現有的標準，無症狀的「確診」造成無謂的心理壓力和資源的浪費，公衛機構和檢測單位可考慮就PCR、抗原、和抗體靈敏度及特異性間的平衡調整閾值。一般健康的人，就算真的患病，重症或死亡的機率低，在症狀發生10天後，大致可以正常生活。醫療系統應維持物資設備人員無缺，以降低後遺症及死亡率。羣眾和政府則需在疫情長短及經濟情況之間尋找平衡：行動沒有自我設限，同時罹病人數過多，醫療系統就可能崩潰；行動過度限制，疫情持續過久，就可能拖垮經濟。媒體應持平報導正確有用的資訊，不以政治傾向誤導民眾，製造恐慌。