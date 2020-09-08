台灣新二代勇敢選擇母愛 扮演家庭餐廳好幫手

目前就讀新竹縣竹東高中的阮宥翔，在七歲以前從未見過越南籍的親生母親，因為在他還很小的時候，生父就與母親離異分居兩地。直到他十七歲上高中時，才跟生父表達想與母親一起生活。

原本跟著生父姓曾的阮宥翔表示，母親嫁給生父之後，受到富裕祖父母的排拒，導致父母離異。由於母親是新住民，在爭取監護權的離婚官司上相較吃虧，因此法官將他的監護權給了相對經濟寬裕的生父。

雖然祖父母與生父都對他很好，供他就讀私立的磐石中學，但生父卻是傳統父權為上的思想，不大尊重阮宥翔的意志。他說，原本他從磐石中學國中部畢業時，可以選擇直升高中部的普通科，但他想就讀資處科，然而生父卻私下替他更改成機械科。或許生父是為了他的前途著想，卻完全漠視他的性向就私自更改志願，讓他決定今後該選擇自己更適合的路，於是他提出跟母親一起生活的要求。

阮宥翔的越南籍母親在離婚以後，與一位泰國籍的先生結婚，他們共同在新竹經營一家越泰餐廳，後來阮宥翔的監護權換到母親的名下，他也轉換到竹東高中繼續學業。另一方面，他在假日或是課餘之時，也會主動幫忙家裡的餐廳工作。

講話慢條斯理的阮宥翔，對於未來並沒有立即的想法，他說國中的時候曾經獲得新竹市游泳競賽的冠軍，但目前也沒有把握是否繼續往體育的方向努力。或許上了大學以後再好好思考，萬一找不到什麼特別有興趣的工作，他覺得能持續幫忙家裡的餐廳工作也很好。

阮宥翔覺得從小一路走過的特殊經歷，逐漸讓他了解觀念傳統的祖父母，以及生父還有母親間的點點滴滴。對他來說，親人的關係永遠都不會也不能改變，但在相處上或許給彼此一點距離與調整，就能讓大家獲得各自的空間與幸福。況且，他才十九歲，還有很長的人生需要追求，因此只要抱持希望，他相信都有實現的可能。（新聞轉載自新住民全球新聞網）