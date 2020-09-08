亞洲唯一！法國白色野餐節台灣正式授權至2023年　前太陽馬戲團舞者、加拿大饒舌歌手、客家菜台北秘密登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2020國際白色野餐節將在台北登場，台灣為全球少數如期舉辦的國家備受國際矚目，野餐地點將保密到最後一天，然而，集合地點已於今(8)日記者會上透露，活動將於10月3日舉行。

2020國際白色野餐節（Le Déner en Blanc）將在台北舉行，今年受到新冠肺炎疫情影響，全球僅有三個國家如期舉行，為紐西蘭及澳洲，台灣更是其中之一，台北是目前為止亞洲唯一確定舉辦的城市，除了發起國法國將格外注意，全球時尚藝文界也將焦點於10月3日對準台灣。



2018白色野餐節於台北101水舞廣場舉行(圖/主辦單位)

白色野餐節源於1988年法國巴黎，目前在世界各地近90個城市舉行，地點選於當地知名地標，然而在活動開始前，地點都是被保密到家的。台灣版由璐露野發起，並於2018年取得正式授權，但早在這之前，璐露野就廣邀熱愛野餐的友人一同響應這國際盛事，初期在華山大草原鋪著野餐墊開始，璐露野有感於台灣人熱愛生活，經過多年爭取才被法國受理，最後更將草地上的野餐文化轉型為在餐桌上的質感野餐。

璐露野說明，開場表演由前太陽劇團首席舞者張逸軍揭幕，結合東方藝術之美，透過肢體舞蹈的力與美，看見台灣更深層的美；受到疫情影響，餐點部分為個人餐盒，尊榮席多為客家菜，希望每年推廣台灣相關美食，其他席次也有做特別設計。



白色野餐節經典菜色（圖/台灣英文新聞）

璐露野強調，因為疫情影響，台灣是少數舉辦的國家，但也因此會受到外媒關注，因為將聚集許多人在外野餐看表演聽音樂，法國已表示「台灣會是國際關注的焦點」，進場會量體溫提供白色口罩做好防疫。

璐露野透露，雖然會擔心疫情，但網路售票十天內已售完，台灣更已獲得直到2023年的正式授權，希望可以連結更多更大的地標被國際看，今年地點如往常保密，但集合地點將在南港車站，屆時將有人舉牌指引前往野餐地點。

今年白色野餐節開場表演由台灣舞者張逸軍領軍，邀請美國歌手歐陽姍（Kim Cassidy）、Christina黃、西班牙琴手 Arturo Costa、加拿大饒舌歌手阿龍（Dallas Waldo），及台灣街舞阿幫-林宇禾，跨國呈現精彩演出。

其中，饒舌歌手阿龍將帶來較輕鬆的演出，因為疫情沒有辦法看到媽媽，所以搭配鋼琴寫了一首「媽媽我愛你」，長達15分鐘的演出將帶來4-5首歌；另外，Christina黃將會帶來陳建年的《朋友你好嗎？》，在疫情之下她想透過音樂關心被困在家跟世界各地的人，所以帶來溫馨的曲目溫暖人心。

國際白色野餐節開賣僅十日，尊榮及經典席次已售完，主辦單位特別增設「文化體驗特區」，共204個名額；凡自即日起至13日參加台北京站時尚廣場「白色野餐節」企劃，有機會獲白色野餐雙人票券。

白色野餐節源起一群好友多年未見，於是相約身穿白色識別，從法國發展至今已30年，現更發展成從頭到腳的服裝配件都已白色為主，連飲品也為香檳白酒，傳遞對生活堅持的態度，受到時尚圈高度關注。

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