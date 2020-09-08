【這個牛吹很大】昔四倍薪挖台積電員工 中國官方支持「武漢弘芯」缺資金項目暫停

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美國頻出手制裁中國科技企業，中國加速半導體自主化，不過不僅調研機構不看好，連中國官方大力支持的半導體廠「武漢弘芯」廠房宿舍也停工，官方證實弘芯半導體項目因為資金鍊問題而暫停，遭中國媒體譏「騙局」一場。

據中媒《每日經濟新聞》報導，弘芯在去年11月就傳出資金缺口，不過12月時仍高調舉行光刻機進場儀式，報導指出，在去年11月部分分包工程完成後，有不少分包商在結算工程款時，經過多次協商後，仍未拿到工程款。《每日經濟新聞》的記者9月3日到場探訪時發現，2棟4層的廠房，均沒有施工跡象，包商之一透露，因為遲未拿到工程款，因此2019年12月廠房和宿舍就已經停止施工。

經過查詢，武漢市東西湖區官方回覆稱，經該區商務局投資協調管理調查，弘芯半導體項目因為資金鍊問題，項目暫停了，原本計畫2020年下半年建置14奈米、7奈米產線，全都不了了之。

日前已有文件顯示，弘芯抵押了20多億人民幣的設備，甚至連去年風光進場的高價7奈米艾司摩爾（ASML）光刻機，也以5.82億人民幣的代價抵押給當地銀行。

報導指弘芯從2019年以來，從台積電挖走了100多名經驗豐富的工程師和管理人員，薪水據傳翻3至4倍，更邀請到台積電前共同營運長蔣尚義作為該公司執行長，台積人楊美基任技術總監，如今卻傳出可能爛尾的消息。中國媒體報導，受到今年來新冠肺炎疫情影響，投資建置生產線時程受到延宕，再加上中美貿易戰影響，取得美國半導體設備難度增高，影響到後續資金無法如期到位，也因此傳令蔣尚義有倦勤的消息。

前半導體分析師陸行之今年6月也在臉書表示，看來蔣尚義和一群跟著蔣過去的前台積人被投資方愚弄了，「資金沒到位，又壞了名聲」。

有半導體專家分析，如果有中芯國際之類的大公司來接手，可能還有機會活，否則很可能成為爛尾項目。

儘管中國積極發展半導體產業，但中國半導體廠仍處於起步階段，產能規模小，技術也尚未開發，且先進半導體設備採購難度越來越高，IC Insights 今年稍早就預期，中國半導體未來 5 年、甚至是 10 年，在自給自足方面將難以取得重大進展。

瑞信台灣證券研究主管、亞洲半導體分析師 Randy Abrams 7日指出，中國雖積極發展半導體晶片自主化，擺脫對美國的依賴，但產業進入門檻高，未來幾年中國半導體產業要自主化仍相當不容易。