【海峽論壇】王金平將率國民黨赴中　稱盼緩和台灣、中國緊張局勢

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）前立法院長王金平將在下週三（16）率中國國民黨代表團赴中國福建出席海峽論壇，針對日前大陸委員會呼籲台灣政黨及社團不要參與具統戰性質的海峽論壇，王金平強調，此次赴中是期盼緩和兩岸緊張局勢，「一切遵守相關法規」。

國民黨今（８）日上午宣布由王金平率團赴中國廈門市參與將於9月20日舉辦的海峽論壇，而王金平今午受訪時表示，兩岸緊張關係已持續一段時間，大家都很擔憂，「大陸人民對台灣不是很滿意，台灣人民也對大陸不是很滿意」，因此他期盼藉由率團參訪，雙方透過交流及釋出善意，緩和兩岸緊張態勢。

王金平將於9月16日從台北飛往中國，在當地隔離兩日後出席海峽論壇，並預計發表演講，訪團將於21或22日返抵台灣，隨後進行兩周的居家檢疫。

陸委會日前透過聲明指海峽論壇為中國共產黨主導之大型對台統戰平台，歷年來藉由活動拉攏及分化台灣，以達其政治目的，呼籲地方政府、民間團體及政黨勿輕易參加該活動。對此王金平則回應，陸委會是依據法律規定作出提醒，「他沒有不要我去的意思」；他也強調「一切遵守相關法規」。

王金平也宣稱，海峽論壇屬民間交流活動，觸及兩岸、宗教、宗親、文化、教育，以及經貿等領域，由於今年許多相關活動都取消了，海峽論壇顯得格外重要。

過往國民黨皆會派員赴中參與海峽論壇，像是去年由副主席曾永權率團，並與中國全國政協主席汪洋、台灣辦公室主任劉結一會面；2017年更由時任主席洪秀柱親自率團赴中。

國民黨今日在新聞稿中指出，除了由王金平擔任國民黨代表團團長外，國民黨秘書長李乾龍也將擔任副團長，不過並未提及代表團人數。

聲明還指出，兩岸關係自民進黨執政以來日益惡化，過去半年「更由於中共當局對台態勢強硬，民進黨政府對大陸亦不遑多讓，兩岸正逐步移入敵意漸深的危險境地……既然兩岸官方管道中斷，國民黨更需扛起重擔，在海峽論壇為台灣繁榮發聲，為兩岸和平努力，希望透過溝通對話能化解歧見。」

國民黨提及，代表團除了參加海峽論壇外，也將參訪廈門地區的台商投資企業，並規劃與台師和台生舉辦座談，預計於21日返台。