中國氣到哭著跑走！ 印度軍方為陣亡藏族士兵送行、棺槨覆蓋雪山獅子旗

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)印度軍方7日為在8月底中印武裝衝突中喪生的藏族士兵尼瑪丹增,舉行隆重喪禮,並覆蓋西藏雪山獅子旗及印度國旗。對比因為怕丟臉而不敢公佈士兵死傷的中國,印度軍方此舉讓境內藏民相當感動。

8月30日凌晨,中共派遣500名軍人企圖攻佔中印邊界班公錯湖由印軍控制的區域,但遭印度強硬回擊。

數小時的激烈衝突後,由藏人及當地山區原住民的印軍特種部門直接攻佔中共的一個軍事據點,並將控制區推進整整4公里。

印度軍方表示,中共在班公錯湖挑釁印軍,企圖推進控制線,印方成功抵擋中共入侵。

隸屬印度特別邊防部隊的53歲藏族軍官尼瑪丹增(Nyima Tenzin)在本次衝突中誤踩地雷死亡。

根據《路透社》報導,印度「特別邊防部隊」(Special Frontier Force)在1962年中印邊境衝突後創立,招攬適應高山嚴峻氣候的藏族難民參與,部分也順利成為印度公民。

印度軍方為尼瑪舉行隆重喪禮,尼瑪的棺槨上覆蓋西藏雪山獅子旗及印度國旗,許多藏人及印度人到場致敬。

印度獨立記者Aditya Raj Kaul在推特上貼出喪禮影片,並表示「您的犧牲不會白費。」

India salutes our braveheart Tibetan soldier Nyima Tenzin who sacrificed his life for the country at Pangong Tso in the Line of duty. Thousands come together in #Leh to pay tributes to Company Leader of Special Frontier Force. Your sacrifice won’t go waste. #ThankYouNyimaTenzin