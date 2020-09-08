南台灣新增一例漢他病毒出血熱確診　今年疫情創25年新高

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年漢他病毒疫情創下25年有紀錄以來新高！疾管署今（8）日表示，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為屏東縣50多歲女性，住家有發現鼠跡，一個月前曾被老鼠咬傷，目前個案已出院，同住家人均無疑似症狀。

該個案8月17日開始出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛等症狀，於當日就醫，因症狀未改善，8月19日再次就醫並收治住院，醫院陸續通報登革熱、屈公病、茲卡病毒感染症、鉤端螺旋體病、漢他病毒出血熱及恙蟲病等，經檢驗確診為漢他病毒出血熱。



依據疾管署統計資料顯示，國內今年截至9月7日累計8例漢他病毒出血熱病例，高於2016至2019年同期；個案居住地為高雄市4例、屏東縣2例、新北市及基隆市各1例。



疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。



疾管署再次提醒，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角。

餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。如發現鼠類排泄物時，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。