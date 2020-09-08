台灣文旦海內外行銷預期可突破5千公噸 9月外銷加拿大與日本

照片由農委會提供 照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導）台灣文旦是中秋佳節應景水果，今(2020)年受新冠狀肺炎疫情影響，很多海內外民眾無法回國和家人團聚，行政院農業委員會今(8)日辦理文旦行銷記者會與外銷加拿大的封櫃儀式，並期望透過拓展外銷、國內企業訂購、超商與量販店擴大行銷及文旦多元加工產品等方式，將優質安全文旦送達世界各地。

農委會表示，台灣文旦種植面積約4,000公頃，全國產區依地理位置可劃分為三大區，中南部「麻豆文旦」發源地，果實口感綿密易回甘。東部的品質優良汁多味美。北部丘陵排水好，文旦外型肥短豐滿，肉質爽口帶清香。

照片由農委會提供

近年文旦外銷量，從2015年2,126公噸，逐年成長至2019年外銷量4,912公噸，截至今(2020)年9月7日止，已外銷1,939公噸，今年還規劃在9月中旬將文旦推展到日本中小學營養午餐及超市， 截至9月7日已外銷1,939公噸，預期今年可突破5, 000公噸。

農委會還說，今年氣候平順，適合文旦生長，生產優質安全及衛生果實，企業界如板信商業銀行、華岡集團已下單採購文旦達3,200箱、約15.6公噸，另通路商家福公司及台灣楓康公司更配合超商量販店擴大行銷加碼採購6,000箱、約18公噸，永大食品生技公司撥製果肉調汁及開發多元加工產品，響應政策推廣行銷優質文旦至全球。

今(8)日策劃外銷業者行銷加拿大，並舉辦外銷封櫃儀式。(照片由農委會提供)

相關新聞：

台灣文旦季到了！挑柚有撇步 台南區農業改良場報你知