台灣移民署宜蘭縣服務站精進移民輔導知能 提升服務品質

（台灣英文新聞/ 綜合報導）為服務日漸龐大的新住民族群，移民署宜蘭縣服務站平時除藉由所轄各單位服務案例的即時分享及內部教育訓練外，更會定期舉辦「移民輔導知能加值研習活動」，透由邀請組織外部具有心理輔導、個案工作、團體服務等，社會學者與公益社團負責人授課與分享，利用理論與實務對照以及服務案例分享，來提升該大隊從事移民服務工作之服務站及專勤隊同仁服務敏感度及專業知能。

移民署宜蘭縣服務站表示，本次「移民輔導知能加值研習活動」於今(8)日及明(9)日接連舉辦2日，主辦單位宜蘭縣服務站為提升參訓同仁之身、心、靈及實訓效果，特協請悟饕便當創辦人李照禎董事長提供所有之「悟元心靈文化園區」供作上課處所。

在活動課程安排上也採動、靜課程交互實施之模式。服務站邀請李佩珍(東飛雁發展協會理事長)、楊秀川(宜蘭市市公所主任秘書)、陳趙龍(迷樂活生涯整聊事務所執行長)及簡聰洲(宜蘭縣服務站主任)等人，來分享「助人者敏感度訓練」、「多元文化下的助人觀點及技巧」、「綜融性社會工作」、「內外部顧客實務與理論」及「新媒體行銷」等當前熱門課題。

更邀請陶藝老師許建中(蘭陽窯窯主)到場指導學員如何運用原住民族群圖騰製作陶藝。

本次活動企盼藉由講師們深入淺出的分享，讓參訓同仁能以助人、同理之心協助新移民早日融入臺灣多元的生活。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，透由移民輔導知能加值研習活動，來拉近移民輔導團隊工作夥伴們的距離，讓大家不分單位、群策群力，來協助政府構築完善的三樂(樂活、樂居與樂業)環境。