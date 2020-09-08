台灣食藥署預告含豬油原料免標產地　陳時中：希望盡量標示

食藥署7日公告散裝食品標示規定，明訂原料含豬脂的散裝食品可免標產地。衛福部長陳時中今天說，基本上還是應該要標，會清楚標示，讓民眾有所選擇。

因應放寬全齡美牛、含萊克多巴胺美豬進口，衛生福利部長陳時中已於5日舉行記者會，公布豬肉萊克多巴胺的殘留容許量。但食藥署7日深夜預告修正相關法規草案，預告期間為7天，開放外界陳述意見。

但外界關注，預告的「散裝食品標示規定第5點修正草案」，明訂食品販售業者販售豬肉或豬可食部位為原料的散裝食品，應以屠宰地（國）標示為原料國。原料含豬脂的散裝食品，除該食品為豬脂外，原料含豬脂的散裝食品可免標產地。

媒體質疑，過去陳時中以會清楚標示捍衛食安，只要有用到美豬的產品都要標示，與預告內容不符。如月餅、蔥抓餅等，都可能混到美豬油脂原料卻可不標。

陳時中上午出席護理志工活動前接受媒體訪問時表示，目前方案是預告草案，基本架構還是朝向要標示的方向進行，將跟相關團體溝通、了解他們有什麼樣的困擾，希望盡量標示，讓消費者清楚選擇。

至於食藥署深夜才預告相關草案，遭外界質疑；陳時中說，5日已經清楚對外說明相關容許量和規定，7日才上網是因有行政作業流程，相關文字要確認清楚。

此外，也有專家認為，台灣萊克多巴胺容許量以ppm為單位，而非ppb，可能比國際標準更寬鬆。因0.01ppm雖等於10ppb，但因測量可能有「四捨五入」狀況，就算測到是0.014ppm，也會視為0.01ppm，但換算成ppb則為14ppb，超過國際標準的10ppb。

陳時中說，世界大部分國家都是用ppm，台灣的標準幾乎95%以上也都是ppm。