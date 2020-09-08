和逸飯店、慕軒飯店、CHA CHA THÉ 攜手推出中秋獻禮

中秋將至，還在煩惱禮品該怎麼選嗎? 國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店，今年首度與台灣茶品牌CHA CHA THÉ聯名合作，攜手鉅獻「和逸掬月禮盒」和「慕軒梓月禮盒」，兩款精心打造兼具時尚與美味的中秋禮盒，正是拜訪親友不可或缺的絕佳伴手禮！「和逸掬月禮盒」每盒售價1,280元，「慕軒梓月禮盒」每盒售價1,580元，AMAZZING CLUB會員預購可享88折優惠，即日起再加碼抽萬元住宿券、千元抵用金等多項好禮！此外，針對房客或餐飲消費滿千的貴賓，也推出現場加購85折，為您精打細算省荷包。

會員專屬抽獎活動 萬元住宿券、千元抵用金大放送

即日起至10月1日，凡以國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員身分預購中秋月餅禮盒，即可享專屬88折優惠，還可參加「吃月餅‧抽好禮」活動，獎項包含連續3年蟬聯米其林指南推薦的慕軒飯店「經典客房住宿券」 (價值17,094元)、訂房網站旅客高評價的和逸飯店「舒適客房住宿券」(價值13,629元)及1,000元飯店現金抵用券，每購買乙盒，即可獲得抽獎機會乙次，買越多，中獎機會越高！只要線上免費加入AMAZZING CLUB會員立即享有折扣與抽獎機會。

國泰飯店觀光事業旗下全品牌共7家飯店與銷售點可預訂提貨 (慕軒飯店、和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館、COZZI Blu和逸飯店‧桃園館、Cozzi Café 仁愛店)，企業或大宗訂購另享85折優惠。洽詢專線：02-7706-3875 或 02-7706-3876

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