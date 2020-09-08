快訊！台灣「紙本藝FUN券」65萬幸運得主揭曉！這八天生日者都中獎　明起開始使用至明年

文化部長李永得(右)今(8)日抽出《紙本藝FUN券》得主(圖/文化部直播頻道) 文化部長李永得(右)今(8)日抽出《紙本藝FUN券》得主(圖/文化部直播頻道)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)文化部《紙本藝FUN券》得主今(8)日揭曉，由文化部長李永得透過直播抽籤方式抽出65萬幸運兒，自9日起至明年2月28日止皆可於全台數萬店家使用。

文化部第二波振興台灣藝文產業的《紙本藝FUN券》鎖定三大手機弱勢族群，為首波數位藝FUN券沒有抽中且未滿18歲、超過65歲者，以及領有身心障礙手冊民眾，《紙本藝FUN券》預計將發送60萬份，至截止日(9/6)共有253萬人註冊登記抽籤，其中，65歲以上超過97萬人，18歲以下超過140萬，身心障礙者則超過11萬人。

文化部長李永得表示，此次抽籤中獎機率只有25%，因為預算問題已經盡了最大力擠出來，沒有辦法再加碼，希望大家體諒。

李永得說明，首波數位藝FUN券使用已超過5億元，使用期限到今年12月31日止，使用最大宗的為出版業，第二電影，第三為表演藝術。

李永得透露，藝FUN券至少提升業界兩成以上的業績，對於藝文產業不無小補，堪為疫情當中的及時雨，帶動消費維持店家正常營運。

此次抽籤以生日日期為主，幸運得主為已完成註冊登記，不論月份，生日日期為4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日、30日，最後抽出65萬人，雖然超過預期的60萬，但文化部承諾將加碼發放。

文化部說明，將於今日下午3點起陸續以手機簡訊或電子郵件通知中獎者，中獎者自明（9）日起，可於每日上午9點至晚上9點攜帶中獎的健保卡，至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商的任一店家（不限原登記的超商及店家），在事務機列印取票收據後，至櫃檯向店員領取「紙本藝FUN券」。

紙本藝FUN券可以和振興三倍券同時使用，只要出示紙本藝FUN券正本予店家掃描QRcode或條碼即可進行付款。紙本票券分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發。「紙本藝FUN券」同樣可用於看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等，使用期間至明（110）年2月28日止，逾期即失效。

民眾亦可至藝FUN券活動網站/查詢店家查詢。



(圖/文化部)