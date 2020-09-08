「收容替代處分」恐讓移工成治安破口 台灣移民署解釋：重大犯罪仍羈押看守所

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有媒體報導有關「新冠疫情收容所擠爆 待遣返移工成治安未爆彈」，移民署回應，倘受收容人未經裁定延長收容，或收容期間已屆滿，依法須釋放出所，是憲法保障之人身自由，並非因疫情期間收容量較高才有收容替代處分。

《中時》昨（07）日以「新冠疫情收容所擠爆 待遣返移工成治安未爆彈」為標題，報導調查指出，越南因武漢肺炎疫情而處於鎖國狀態，讓在台灣的越南籍收容人士擠爆收容所。

若收容超過法定的100天，移民署只能以「收容替代處分」，讓這些人離開，並持續追蹤，對社會安全造成影響。

移民署回應，收容所的受收容人大多數都是違反行政法規的失聯移工或逾期停留者，極少數涉及竊盜、偽造文書等微罪刑事案件。

至於國民黨文傳會王育敏主委所關切如殺人等重大刑事案件，法院通常會依據刑事訴訟法予以裁定覊押於看所守所，不會交由移民署收容，而衍生收容替代以後再犯的問題。

移民署表示，因法定收容天數限制，且延長收容期間須經法院裁定，倘受收容人未經裁定延長收容，或收容期間已屆滿，依法須釋放出所，是憲法保障之人身自由，並非因疫情期間收容量較高才有收容替代處分。

移民署表示，現行收容替代配套，已嚴加管控有治安疑慮的收替對象，如當事人須每日至專勤隊報到、專勤隊每天電話聯絡、每週實地訪視、協同警方追查幕後不法集團。

此外，越南駐臺辦事處自109年5月底起，已陸續安排包機接返越南籍人士返國，移民署也持續協調越辦，積極爭取專機名額，務求儘早將越南籍受收容人遣送出國。