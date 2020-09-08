木藝產業發展新里程碑 產官學攜手打造「台灣木材」品牌

（台灣英文新聞 / 生活組 台北綜合報導）為了打響「台灣木材」（Taiwan Wood）的名聲，林務局與國立台北科技大學合作推廣，期能引領台灣木藝產業發展邁向新的里程，今（8）日在目前唯一兼具實務操作功能、可與產業接軌的木藝類產業學習場域「木藝類產業基地」，舉辦「2020木藝多樣少量類產業環境人才培育計畫」的揭牌儀式。

副總統賴清德表示，北科大的木工教育可以回溯到1912年，當時學校的前身為台北工業講習，是台灣第一所木工科，可見北科大木工的傳統由來已久，超過百年，工藝的各種成就也都非常成熟。

照片由總統府提供

賴清德分享，他還記得曾經到蔡總統辦公室時，總統有一個辦公桌，製作得非常漂亮，工藝非常精美。總統告訴他，這是台北科技大學工業設計系從設計圖、到榫接、到結構製作的桌子。總統也特別提到這個桌子的名字叫做「生根」，意涵為「生於天地初、根茂台灣土」，也就是說台北科技大學為總統府送上一件兼具文化以及工藝傳統的作品。

賴清德說，今天，木藝類產業培訓基地，也就是工藝類的4.0，運用了AR、VR技術與智慧製造科技創新應用，翻轉過去傳統工藝的作法，結合新科技，相信這個功能未來會非常強大，也會為傳統的木藝產業開闢一條更新、更廣的道路。

照片由總統府提供

台灣木材種類非常多樣，而且具有獨特的紋理，其風貌之美可說是傲視全球。林務局表示，政府在重視台灣木藝產業發展的同時，也希望從推廣我國木材市場的角度切入，提高大眾對台灣木材的認同及生活上運用的連結，從而促進人工林造林、利用、再造林的永續循環。

今日在台北科技大學揭牌的木藝類產業基地，林務局將協助提供與媒合具有「台灣木材」標章的木材來源，由北科大擔任技術開發與資源整合平台，讓材料、技術、設計、行銷能在此接合。

照片由總統府提供

北科大木藝培育暨設計研發中心主任陳殿禮表示，將從台灣木工技藝的傳承與創新出發，與林務局共同協助業界打造台灣木材國際品牌家具及國際級旅店，以「質」取勝，營造更永續且理想的產銷模式，共創台灣木材價值。

林務局鼓勵國人多使用合法生產的國產材製品，由於國產木竹材最能適應台灣濕熱氣候，不但耐久好用，更省去運輸耗能。加上各國伐木相關法規及執法強度不一，進口材不乏來自天然林甚至熱帶雨林的原料，因此，使用國產材還有助於守護全球環境、避免破壞生態。

照片由林務局提供