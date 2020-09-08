歐洲人權法院首例！6名青少年控訴33國面對氣候變遷 毫無作為

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）9月初，6名葡萄牙兒童與青少年向歐洲人權法院控告，包含歐盟27國、英國、俄羅斯、土耳其與烏克蘭共計33個歐洲國家，在面對氣候變遷的議題時，毫無作為，使得氣候危機不斷惡化下去，破壞了他們的未來。這不僅創下該法院的首例，若學生們訴訟成功，法院將可敦促各國為支持氣候變遷而加快相關行動。

綜合外媒報導，這6名葡萄牙學生，年齡介於8歲到21歲間，9月3日向位於法國史特拉斯堡(Strasbourg)的歐洲人權法院(European Court of Human Rights)控告33國政府在面對氣候變遷時，未能採取相關緊急措施，以減少碳排放，導致地球溫度持續升高。

葡萄牙和許多歐洲國家近年多次被高溫熱浪侵襲，據巴黎人報(Le Parisien)訪問其中一位學生，15歲的Sofia表示，他們的目的是要讓他們和其他孩子們的聲音被聽見，並動員更多人加入對抗氣候變遷的行列。

對於這6名學生向法院所提出的要求，早在法國、愛爾蘭或是荷蘭都曾有類似的案例。2019年底，荷蘭高等法院還裁定，荷蘭政府必須以5年為期限，減少25%的碳排放。

因此，如果這些學生在歐洲人權法院的訴訟成功的話，該法院將可敦促各國為支持氣候變遷而加快相關行動，並在下一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議前，改變他們的氣候計劃。