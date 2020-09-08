好糗！中國太極大師馬保國「嫡傳大弟子」挑戰網紅拳手、2回合即被打趴

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國「混元形意太極」掌門人馬保國今年5月在中國山東的搏擊賽事上，挑戰業餘搏擊愛好者王慶民，30秒即被KO。而他的「嫡傳大弟子」弟子葉廷為重振聲威，挑戰網紅拳手，第2回合就被打倒。被網友吐槽「賽前還要對手去買拐杖，跟他師父一樣，吹最大的牛，挨最毒的打！」

綜合媒體報導，69歲的馬保國號稱是中國混元形意太極的掌門人，5月16日晚間，馬保國在中國社交平台微博上表示，要參加搏擊比賽，為中國傳統功夫正名。

不料馬保國在比賽開始的30秒內被連擊3次，倒地收場，成為網民笑柄。

延伸閱讀：中國武術掌門人吹噓打遍英國無敵手 開賽30秒被打趴

馬保國被打趴後，其太極拳絕招「接、化、發」也被當成笑話，旗下弟子一直想找機會重振聲威。

一名聲稱「馬保國嫡傳大弟子」的男子葉廷，向網紅拳手阿虎發起挑戰，賽前還要阿虎找好「骨科醫院」，嗆聲說要把阿虎打成「阿貓」。

這名網紅拳手阿虎本名薑春鵬，曾獲2005年全國武術散打錦標賽冠軍賽冠軍，2006年第五屆中國散打VS泰國職業泰拳爭霸賽75KG級冠軍，2015年全國泰拳錦標賽冠軍等獎項。

（圖片翻攝自微信公眾號格斗迷）

拳賽之前，馬保國特地為葉廷特訓。一則由葉廷發佈的影片內容顯示，馬保國一邊邁著小碎步，一邊嘴裡喊著“接化發”和葉廷搭手。葉廷表示自己信心大增。

9月3日晚間，2人在廣州的一家搏擊俱樂部進行拳賽，比賽開始後，葉廷連續被被阿虎的中低掃腿擊中。第二回合阿虎更是直接擊中葉廷的面部，葉廷倒地。

葉廷之後連續挨打了數次，裁判為了安全起見，強行終結了比賽，判定阿虎獲勝。

網友評論，倒地前拖拖拉拉的，沒有師父馬保國那般乾淨利落，可見徒弟就是徒弟！

還有網友吐糟，賽前還要對手去買拐杖，簡直跟他師父一樣，吹最大的牛，挨最毒的打！