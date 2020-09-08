台灣國健署：65歲以上每6人就有1位有跌倒經驗　謹記5招有效避免跌倒風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國健署106年「國民健康訪問調查」65歲以上老人中，約每6人，就有1位在一年內有跌倒的經驗（占15.5%），而在108年死因統計中，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位。國健署呼籲長者及家屬，防跌要從生活小細節做起，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

國健署表示，跌倒會造成頭部受傷、骨折等，嚴重跌倒則會造成長期臥床，甚至死亡，曾經跌倒的長者常因害怕再次跌倒而在生活中更依賴家人，使健康照護上的需求及複雜程度增加，並花費更多人力及金錢。

而造成跌倒的原因相當複雜，包括衰弱、身體功能下降(視力、聽力、肌力、平衡感等)、不安全之環境、多重用藥、不合適的穿著等都會增加長者跌倒風險。

但是跌倒是可以預防的，只要五招小改變，就能避免跌倒風險。

第一招:攝取充足營養，預防衰弱

有衰弱狀態的長者比起健康長者更容易跌倒，預防衰弱平時須注意攝取足夠的熱量與蛋白質，必要時可以攝取營養補充品。

第二招:規律運動

可以透過定期運動練習肌力、柔軟度和身體平衡，以提升長者日常活動獨立自主功能，並提高跌倒時的自我防衛能力。

第三招:居家環境安全與改善

居家環境對跌倒之潛在危害包括照明不足、地板濕滑、地面不平、走道堆放雜物等，可以參考國健署官網上的「長者防跌妙招手冊」附錄之居家環境檢核表(附件1)評量居住環境並進行改善。

第四招:檢視用藥安全

看診時，可將正在服用藥物的藥單或藥袋給醫生看，請醫生協助評估用藥安全，以降低因藥物使用而造成跌倒的風險。

第五招:選擇合適的穿著

穿著沒有充分固定的鞋子(如:沒有鞋帶、扣子、魔鬼氈等)有較高的跌倒風險，建議選擇薄且穩固之防滑鞋底、低且四方形之鞋跟、有充分固定的鞋子，並穿著合身的衣物，注意褲管不要過長，以避免滑倒、絆倒。

另外，國健署委託學者專家，完成編修「長者防跌妙招手冊」，內容包括如何預防跌倒、防跌運動、日常生活防跌實例、發生跌倒反應與處理、居家環境檢核等，民眾可從國民健康署網站、健康九九網站下載使用。