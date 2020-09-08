空污季提早報到？彭啟明：颱風造成東北風挾帶中國污染物

氣象專家彭啟明今天表示，空污季似乎提早報到，主要是因為颱風造成的東北風，提早將中國污染物帶來台灣；環保署表示，往年也都有臭氧影響，是否會有污染累積仍視天氣而定。

天氣風險管理總經理彭啟明今天在臉書上表示，這幾天西半部的空氣品質不是很好，早晚涼涼帶來的東北風，加上西半部穩定天氣，感覺空污季有提早報到了。

彭啟明告訴中央社記者，通常台灣是在9月下旬或10月才會有東北風，因為剛好這次颱風帶來的東北風，挾帶一些中國的污染物，是一個巧合。

彭啟明指出，現在天氣屬於夏末秋初，東北風的確帶來一些污染物，但台灣天氣仍然晴朗，就容易因光化反應生成臭氧，「所以是境外與本土都有貢獻」。

彭啟明說，如果真的有颱風過境台灣，經過降雨會讓空氣品質比較乾淨；今年因為降雨比較少，的確污染物可能偏高，然而今年因為武漢肺炎關係，民眾上半年外出活動減少，也減少排放，因此年底計算整體污染物是否會偏高，仍然未知。

彭啟明呼籲，因為現在又回到正常生活情況，加上時序將入秋，民眾生活習慣並沒有改變太多，「擔心空污會報復性反彈」。

行政院環境保護署環境監測及資訊處長張順欽告訴中央社記者，其實往年自中國飄來的空氣污染物，如PM10、PM2.5、臭氧等都有，但因為霾害比較容易用肉眼察覺，因此民眾反而容易忽略臭氧。

張順欽強調，這次臭氧污染物升高，其實是整體環境風場導致，擴散不佳，從江蘇、上海、長三角一路過來空氣品質都不是很好，也都是臭氧造成。

張順欽說，其實2000年也曾經在5、6月時就出現臭氧污染物高升的情況，當時包括陽明山臭氧小時濃度也超過100ppb；都是受當下的天氣條件不同影響，並不是特殊現象。