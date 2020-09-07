台灣觀光局將懷舊「阿嬤浴缸」搬進新加坡地鐵 奪美國高峰「創意廣告」銀獎

觀光局創意行銷台灣廣告再獲國際肯定，台灣古早味阿嬤浴缸新加坡地鐵車廂廣告（圖）8月底勇奪美國高峰創意大獎銀獎殊榮。（台灣觀光局新加坡辦事... 觀光局創意行銷台灣廣告再獲國際肯定，台灣古早味阿嬤浴缸新加坡地鐵車廂廣告（圖）8月底勇奪美國高峰創意大獎銀獎殊榮。（台灣觀光局新加坡辦事處提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「馬賽克磁磚、鐵窗花、藍白拖」，觀光局創意行銷台灣小鎮，用車廂廣告把懷舊的台灣古早味阿嬤浴缸搬進新加坡地鐵，8月底勇奪美國高峰創意廣告大獎銀獎殊榮。

這個車廂廣告是繼今年4月獲紐約Muse創意大獎戶外廣告類銀獎，再度得到美國高峰創意大獎（Summit Creative Awards）銀獎。此浴缸廣告在新加坡地鐵車廂的展示日期是2019年10月1日到11月11日。

中央社報導，台灣觀光局新加坡辦事處，今天(7日) 收到得獎信函。辦事處主任林信任指出，台灣小鎮車廂廣告把古早味浴室搬進地鐵車廂，不僅有馬賽克小石子磁磚懷舊浴缸，也用方形瓷磚妝點花卉圖騰，還有可愛黃色小鴨玩具。

車廂窗戶也展現鐵窗花美學，包括雲形、梅花、十字與菱形等4款不同造型，展現小鎮漫遊的旅遊特色。花磚與窗花呈現台灣古早味的生活氛圍，走入車廂就好像重返台灣的古早歲月。

林信任說，車廂入口也擺著一張以假亂真的迎賓墊，上面寫著WELCOME TO TAIWAN，再搭配藍白與紅白拖，象徵歡迎到台灣的意象，讓旅人瞬間搭上時光機，沐浴在童年幸福回憶中，感受愜意放鬆的「台灣/家」溫馨氛圍。

車廂入口擺放紅白拖，以假亂真的地毯上寫著WELCOME TO TAIWAN，讓人感受「台灣/家」氛圍。（台灣觀光局新加坡辦事處提供）中央社

從踏進車體的那一刻開始，就是連結台灣的小鎮巡禮，在短暫的通勤時間遺忘塵事，任意神遊在台灣豐富的文化裡。

林信任認為，這次得獎除了是對觀光局持續推動創意行銷的肯定之外，疫情期間隨著台灣小鎮風情的廣告得獎新聞露出，也有提醒國際旅客疫情過後來台灣安心旅遊之效。

今年美國高峰創意大獎有來自27個國家4100多件參賽作品，台灣小鎮古早味浴室列車獲得戶外廣告類銀獎。

今年的評審團包括來自諸如Saatchi & Saatchi、media.com、Spotlight、FCB Artgroup、Barrett and Welsh Inc.、O'Connor Creative、7 Design、Eclipse360、Beta、福田茂雄設計博物館、WhatsApp-Creative X與麥肯世界集團/ MRM等知名大創意公司。

車廂窗戶凸顯鐵窗花美學，包括雲形、梅花、十字與菱形等4款不同造型。（台灣觀光局新加坡辦事處提供）中央社