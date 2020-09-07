【影】網球「球王」喬科維奇誤擊線審喉部 遭判失格美網16強賽

男單世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic），因意外擊中女線審喉部，遭判美網男單16強賽失格，無緣奪下第18座大滿貫賽單打冠... 男單世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic），因意外擊中女線審喉部，遭判美網男單16強賽失格，無緣奪下第18座大滿貫賽單打冠軍。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）男子職業網球世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）今日(7)在美國網球公開賽中，因擊球時打到了線審裁判，遭到主審判定失格出局，無緣進軍美網男單8強，引發球迷一片譁然，失去比賽資格的消息也震驚網壇。

來自塞爾維亞的世界球王喬科維奇，今日於美網男單16強公開賽中迎戰西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta），當喬科維奇在首盤第11局以5比6落後卡瑞諾時，他懊惱地向後揮拍將球往後打，卻不小心擊中一名女線審的喉部，在公開賽的影片中，第7分48秒開始，可以看到女線審被擊中並當場倒地，而後她不斷咳嗽並以手按壓喉嚨，企圖紓緩呼吸不適與疼痛。當下喬科維奇立即前去查看線審的狀況，幾分鐘後線審才起身離開球場。

主審與另一名裁判進行大約10分鐘的討論後，宣布取消喬科維奇的比賽資格，此外，其積分獎金也將遭到取消，卡瑞諾則直接獲勝並晉級美網男單8強賽，喬科維奇因此無緣在本屆美網奪下生涯第18座大滿貫賽單打冠軍。根據法新社報導，當時喬科維奇直接走到他的車，沒有接受記者訪問就離開賽場。而後，喬科維奇於社群網站上發表聲明，表示自己相當難過與空虛，對於被取消資格，他則認為自己必須好好反省、消化，也相當感謝家人與粉絲的支持。意外晉級8強的卡瑞諾則感到很震驚，認為是喬科維奇運氣不好。