【9/19火星衝日】台灣屏東縣政府將舉辦「2020恆春半島星空吶喊」 邀民眾共賞天文奇景

9月19日當天，火星、太陽和地球將連成一線，是3個星球最接近的時候，也是天文界觀星重要指標。（屏東天文協會提供）中央社 9月19日當天，火星、太陽和地球將連成一線，是3個星球最接近的時候，也是天文界觀星重要指標。（屏東天文協會提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）9月19日火星、太陽和地球將連成一線，是3個星球最接近時候。屏東縣政府當天將在滿州鄉小墾丁渡假村舉辦「2020恆春半島星空吶喊」活動，帶領民眾觀看「火星衝日」。

恆春半島因為沒有光害，屏東縣政府8年來每年定期舉辦「恆春半島星空吶喊」活動，今年9月19日，適逢火星、太陽和地球連成一線，當天有「火星衝日」天文景象，縣政府特別在小墾丁渡假村舉辦「星空吶喊」活動。

屏東縣政府9月19日當天將在滿州鄉小墾丁渡假村舉辦「2020恆春半島星空吶喊」

活動，帶領民眾用高倍望遠鏡觀看「火星衝日」。中央社

屏東縣政府今天召開活動記者會，縣長潘孟安表示，台灣觀星最好的地方就在恆春半島，因為沒有光害，可以看到包括銀河系在內浩瀚宇宙各種星象，919當天火星、太陽和地球將連成一線，是3個星球最接近時候，也是天文界觀星重要指標。

潘孟安說「不要當低頭族，到屏東當抬頭族」，邀請全國天文教學及觀星族到恆春半島參加「星空吶喊」活動。

屏東縣天文協會理事長張簡振豐表示，919當天，火星呈偏紅色，非常明亮、漂亮，晚上8時多往東邊看，可看到火星從東邊海平面升上來，火星在衝日的時候，透過高倍望遠鏡還可以看到二氧化碳結冰的冰帽；從金星往南邊看有銀河，銀河旁有木星、土星，當天可看到「土木閃耀」。

另外，張簡振豐表示，除了恆春半島外，小琉球也是光害少的觀星好場所，大約位置在大寮港與海子口之間的厚石裙礁是觀星好地點。

縣府表示，19日當天活動有天文望遠鏡與天文專家指導觀星技巧，借助天文望遠鏡觀賞火星冰帽，同時可觀賞木星表面地形及土星光環，現場也有有星空詩詞創作作品朗誦表演，，以及天文科學闖關及星空健走活動，讓孩子們在歡樂中學習天文。