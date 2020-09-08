〈時評〉中國國民黨還在九二共識？

國民黨主席江啟臣18日表示，高雄市長補選後大家都很 關心黨的狀況與未來，相信全黨上下不只要團結，更要 重整腳步繼續向前走，強調國民黨在... 國民黨主席江啟臣18日表示，高雄市長補選後大家都很 關心黨的狀況與未來，相信全黨上下不只要團結，更要 重整腳步繼續向前走，強調國民黨在此時此刻不會讓人 見縫插針。 中央社記者謝佳璋攝 109年8月18日 (來源 中央社)

在今年二月的中國國民黨黨主席補選政見會上，候選人江啟臣直言「『九二共識』有點舊了，年輕朋友未必認同！」今年七月，江啟臣則以黨主席身分表示「『九二共識』已被扭曲，最佳處理時間點早已過去」，卸下「九二共識」包袱的企圖昭然若揭！不意九月六日的中國國民黨全代會，又以拗口到不行的「基於中華民國憲法的『九二共識』延續兩岸互動」，一下子把江啟臣主席又重新拉回到「九二共識」的迷魂陣裡。

「九二共識」到底是何方神聖，直叫中國國民黨死抱著不敢放、不願意放？

答案是：在日本《產經新聞》刊登的「李登輝秘錄」中，李登輝以一九九二當家總統身分強調「本來就沒有什麼『九二共識』！」一九九二辜汪會談之我方代表辜振甫，在個人回憶錄中也明言「在會談中未達成共識」、「雙方並無交集」！前陸委會主委蘇起更對媒體坦承「九二共識」乃其於二千年自創的專有名詞！可見，說穿了，「九二共識」只是如假包換的海市蜃樓、天方夜譚！

退一步言，中國國民黨想讓台灣人吃上癮「九二共識、一中各表」的迷幻藥，好歹也要在千載難逢的馬習會，勉強替「九二共識、一中各表」掰個幾句才是。結果呢？馬英九連自己的職稱頭銜都被擺一邊涼快了，還談啥子「九二共識、一中各表」？馬習會中，國人但見習近平不是稱呼馬總統（更甭說中華民國馬英九總統），而是形同路人甲、路人乙的馬先生，可馬英九甘之如飴，沒一句怨言，如此這般，無異宣告：在中國的字典裡，連「中華民國」都早已嗚呼哀哉尚饗了，還那來的一中各表？

去年一月二日，習近平更赤裸地將「九二共識」由「只有一中、沒有各表」換成與一國兩制直接畫上等號的枷鎖！當然，再參照香港活生生的例子，不出幾年，一國兩制就被自動變成一國一制！天可憐見，看來習近平的「九二共識」巴掌，沒把中國國民黨打醒不說，反把這個靠「九二共識」招搖撞騙無知台灣人的黨打得昏頭轉向到分不清今夕何夕了，否則，在中國習大帝眼裡，「中華民國」都沒有了，中國國民黨還在「中華民國憲法」？還在基於「中華民國憲法」的「九二共識」？這不是陰曆七月，大白天見鬼了？

（作者為新竹教育大學退休副教授)