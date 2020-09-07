富邦金控愛心志工日 落實「藝術平權」

有別於室內的美術課，小朋友用刷子及水彩漆體驗不受拘束的彩繪創作。(照片由富邦金控提供) 有別於室內的美術課，小朋友用刷子及水彩漆體驗不受拘束的彩繪創作。(照片由富邦金控提供)

富邦金控上周六（9月5日）在衛武營國家藝術文化中心舉辦「20 20年愛心志工日」，由滿載愛心的200位富邦同仁陪伴高雄20 0名弱勢國小學童，完成衛武營音樂、繪畫的一日體驗活動。 今年富邦愛心志工日主軸為「藝術平權」， 希望增加弱勢孩童接觸藝術的機會，透過音樂、繪畫之陶冶， 由孩童與志工攜手打造充滿音樂氣息的「彩繪樹洞」。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控鼓勵員工在工作之餘投入志工活動， 每年亦提供兩天公益假給員工。 參與志工活動除了能為他人貢獻一份心力，員工也能從志工活動中， 獲得一般工作環境所無法累積的經驗與技能。2019年富邦金控志 工總參與時數達到50,322小時，換算經濟價值逾4千萬元。

活動當天，特別安排學童參觀衛武營國家藝術文化中心音樂廳， 一睹亞洲最大管風琴、全台唯一葡萄園式音樂廳的風采。 首次踏進衛武營國家藝術文化中心音樂廳的小朋友們， 感到既新奇又有趣，除了導覽音樂廳， 也邀請管風琴博士劉信宏老師現場進行管風琴示範演奏， 並同時分享「劇場禮儀」，包括進入音樂廳需保持安靜、 禁止飲食等，藉此培養學童的藝文欣賞素質。

除了管風琴音樂欣賞， 本次愛心志工日也特別在衛武營榕樹廣場安排「樹洞彩繪趣活動」， 現場演奏的樂隊輔以專業彩繪藝術家團隊的引導， 讓學童藉由音樂聯想進行彩繪創作。 小朋友在透明棚架搭起如樹洞的畫布上，盡情揮灑想像力， 和富邦志工共同完成彩繪作品。

富邦金控致力推動永續(ESG)願景工程，2020年發布升級版 的ESG六大策略，調整為永續治理、責任金融、創新服務、 環境永續、員工照護及正向關懷，本次愛心志工日即是落實「 員工照護」、「正向關懷」策略。 富邦透過公益活動打造員工的自我實現，進一步回饋社會、 關懷弱勢，發揮企業影響力創造正向循環， 持續邁向社會共好的願景。

搭配現場演奏音樂，小朋友在樹洞彩繪棚上盡情揮灑創作。(照片來源：富邦金控提供)