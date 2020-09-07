國際清潔空氣藍天日 居家綠化空氣也淨化

9月7日為國際清潔空氣藍天日！ 隨著經濟發展與環境開發， 空氣污染是人類健康面臨的最大一個環境風險， 同時也對生態系統產生負面影響。 其實簡單從生活周遭的空間開始著手綠化，不僅能淨化空氣， 維持都市中的生物多樣性，更能紓解身心壓力，好處多多。

聯合國的資料指出，空氣污染不僅影響人們的日常生活，對經濟、 工作效率、醫療保健成本、 旅遊業乃至於生態系統亦可能產生負面影響， 因此清潔的空氣對人的健康和日常生活十分重要。 為強調持續改善空氣品質的重要性，以減少空氣污染， 保護人類健康，聯合國將9月7日設為國際清潔空氣藍天日， 希望讓更多民眾注意到並且關心空氣汙染的嚴重性。

新北市政府綠美化環境景觀處每年開放免費苗木申請，各機關學校、 社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（ 不提供個人申請）都可於每年的7月1日起至9月30日止向景觀處 申辦。植栽種類包含香草植物如芳香萬壽菊、到手香及紫蘇等， 以及庭園常見灌木如杜鵑、金露花、梔子花及灑金變葉木等， 相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄− 下載專區」查詢，歡迎民眾踴躍申請，一起動手綠化居家生活環境！