北台灣桃園又增1例本土登革熱　疑與長安里群聚有關

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（7）日公布國內新增1例本土登革熱病例，為居住桃園市桃園區中聖里10多歲男性，初步研判感染源可能與8月底公布的個案有關，亦不排除社區中可能存在不顯性感染者。

疾管署表示，該個案8月29日因出現發燒及肌肉痠痛等症狀至診所就醫，因反覆發燒於31日再次就醫並收治住院，住院期間出現紅疹，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報後，確診為登革熱第一型；目前住院治療中。

疾管署表示，個案可被感染期間主要活動地為桃園市桃園區住家及補習班等地，與8月30日公布第15例本土個案之住家與活動地相距約200公尺，初步研判本案感染地為桃園市桃園區，可能與桃園區本土群聚事件有關，亦不排除社區中可能存在不顯性感染者。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排於個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急成蟲化學防治，並將持續進行個案活動地周邊之疫情調查及民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強通報。

疾管署統計，今年截至目前國內累計16例本土登革熱病例，15例居住桃園市，1例居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次呼籲，近期國內仍屬高溫多雨的天氣型態，提醒民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，積極清消環境及清除病媒蚊孳生源。另外，民眾如出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。