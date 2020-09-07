新北攜手英國文化協會推國際學校獎ISA認證 7所公立技高全數通過

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局108年與英國文化協會簽署合作備忘錄，108學年度試辦國際學校獎認證，透過課程融入國際議題，與不同國家與文化間建立溝通理解橋樑，全市7所公立技術型高中全數通過，為唯一所有公立技高全數通過國際學校獎之縣市。今(7)日侯友宜市長特別出席頒證儀式、現場體驗國際教育課程—「點翠」跨群科專題製作，並與英國文化協會羅瑞福處長共同頒發證書。109學年度起於全市公私立技高全面推動國際學校獎ISA認證，將成為全國技高國際學校獎ISA認證數量最多的縣市。
侯友宜市長表示，新北市是臺灣第一個發布聯合國「全球永續發展目標」(SDGs)報告的城市。在今年肺炎疫情期間，本市技高學生能夠運用課堂所學設計許多作品並捐助需要的單位，從「校園版額溫槍」、「紅外線熱像儀」、「機能性口罩」、「口罩機電類產線基地」等，發揮技職教育務實致用的特色，也呼應SDGs「不遺漏任何一人」的精神。而透過跟英國文化協會合作國際學校獎認證，更進一步鼓勵技術型高中運用專業群科技能，運用國際合作解決生活上真實問題，達成聯合國SDGs目標，同時培養學生走入全球化社會所需的國際素養與外語表達能力，逐步邁向2030新北雙語城。
國際學校獎依級別分為國際教育基礎認證、國際教育中級認證及國際學校獎認證等。本市計有5所技高獲得基礎認證、1校榮獲中級認證，1校榮獲國際學校獎認證。本次榮獲國際學校獎認證的樟樹國際實中陳浩然校長指出，該校首創「國際教育組」之正式編制，負責與美國、瑞士、日本、法國進行課程合作交流，校訂課程更有全國唯一的「創意潛能」必修課程，而且全校教師皆完成國際教育初階認證之訓練，營造學校國際化學習環境。樟樹國際實中陳穎同學表示，學校辦理許多有關國際素養課程，透過創意潛能的課程訓練結合傳統貴金屬加工技藝與資訊廢棄物，發想「電『棄』改造計畫」，讓他們也能為永續環境盡一份心力。
教育局張明文局長表示，新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，在「國際(international)技職」面向，包含選送榮獲金手獎(含技能競賽績優)及績優師生赴國外技職研習，邀請國外師生參與國際青年專案設計製作與論壇，攜手英國文化協會推動國際學校認證，並對準「2030雙語國家政策發展藍圖」，發展技術型高中雙語教育，建立技術型高中雙核心能力（專業技術及專業英語文），鼓勵技職學生用技能及英語鏈結國際、接軌世界，成為國際技職人才。