新北攜手英國文化協會推國際學校獎ISA認證 7所公立技高全數通過

新北市教育局108年與英國文化協會簽署合作備忘錄， 108學年度試辦國際學校獎認證，透過課程融入國際議題， 與不同國家與文化間建立溝通理解橋樑， 全市7所公立技術型高中全數通過，為唯一所有公立技高全數通過國 際學校獎之縣市。今(7)日侯友宜市長特別出席頒證儀式、現場體 驗國際教育課程—「點翠」跨群科專題製作， 並與英國文化協會羅瑞福處長共同頒發證書。109學年度起於全市 公私立技高全面推動國際學校獎ISA認證， 將成為全國技高國際學校獎ISA認證數量最多的縣市。

侯友宜市長表示，新北市是臺灣第一個發布聯合國「 全球永續發展目標」(SDGs)報告的城市。 在今年肺炎疫情期間， 本市技高學生能夠運用課堂所學設計許多作品並捐助需要的單位， 從「校園版額溫槍」、「紅外線熱像儀」、「機能性口罩」、「 口罩機電類產線基地」等，發揮技職教育務實致用的特色， 也呼應SDGs「不遺漏任何一人」的精神。 而透過跟英國文化協會合作國際學校獎認證， 更進一步鼓勵技術型高中運用專業群科技能， 運用國際合作解決生活上真實問題，達成聯合國SDGs目標， 同時培養學生走入全球化社會所需的國際素養與外語表達能力， 逐步邁向2030新北雙語城。

國際學校獎依級別分為國際教育基礎認證、 國際教育中級認證及國際學校獎認證等。 本市計有5所技高獲得基礎認證、1校榮獲中級認證， 1校榮獲國際學校獎認證。本次榮獲國際學校獎認證的樟樹國際實中 陳浩然校長指出，該校首創「國際教育組」之正式編制， 負責與美國、瑞士、日本、法國進行課程合作交流， 校訂課程更有全國唯一的「創意潛能」必修課程， 而且全校教師皆完成國際教育初階認證之訓練， 營造學校國際化學習環境。樟樹國際實中陳穎同學表示， 學校辦理許多有關國際素養課程， 透過創意潛能的課程訓練結合傳統貴金屬加工技藝與資訊廢棄物， 發想「電『棄』改造計畫」，讓他們也能為永續環境盡一份心力。

教育局張明文局長表示，新北市自108年起推動4年4億元的「 贏得未來•技職人才」計畫，在「國際( international)技職」面向，包含選送榮獲金手獎( 含技能競賽績優)及績優師生赴國外技職研習， 邀請國外師生參與國際青年專案設計製作與論壇， 攜手英國文化協會推動國際學校認證，並對準「 2030雙語國家政策發展藍圖」，發展技術型高中雙語教育， 建立技術型高中雙核心能力（專業技術及專業英語文）， 鼓勵技職學生用技能及英語鏈結國際、接軌世界， 成為國際技職人才。