台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超296.92億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/8/31~2020/9/4）外資在集中市場總買進金額為3,562.14億元，總賣出金額為3,859.06億元，賣超為296.92億元，另統計自2020年年初至9月4日止，外資總買進金額為7兆9,947.90億元，總賣出金額為8兆6,442.77億元，累計賣超為6,494.87億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆7,175.66億元新台幣，占全體上市股票市值的43.70%，較8月28日的16兆9,116.70億元新台幣，減少1,941.04億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進380,740千股，賣出284,770千股，買超95,970千股。

第二名：彩晶：買進171,843千股，賣出124,972千股，買超46,871千股。

第三名：群創：買進508,666千股，賣出465,068千股，買超43,598千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華航：買進250,093千股，賣出338,172千股，賣超88,079千股。

第二名：中信金：買進60,207千股，賣出138,486千股，賣超78,279千股。

第三名：兆豐金：買進45,020千股，賣出93,164千股，賣超48,144千股。