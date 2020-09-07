截至9月4日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年9月4日累積開戶數為17,434,218戶，較8月28日累積開戶數為17,412,576戶，增加21,642戶，增幅約0.12%。另本年9月4日現股當日沖銷累積開戶數為2,376,384戶，8月28日現股當日沖銷累積開戶數2,362,411戶，增加13,973戶，增幅約0.59%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月4日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數165,393戶較8月28日開戶數165,313戶，增加80戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月4日止日均值為479.53億元，總成交金額為78,643.39億元，其中盤後定價交易金額為243.39億元。另本年度截至9月4日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.33%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.38%。

(二)109年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為4,946人。

(三)本年度興櫃股票截至9月4日均值為21.23億元，總成交金額為3,482.38億元。

四、本年度上櫃有價證券截至9月4日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計647家，較上週(截至8月28日止)得為信用交易家數648家，減少1家。

(二)融資餘額為536.55億元，較上週(截至8月28日止)融資餘額526.43億元，增加10.12億元，增幅約1.92%。

(三)融券餘額為84,606張，較上週(截至8月28日止)融券餘額79,382張，增加5,224張，增幅約6.58%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.45%，較上週(截至8月28日止)之比例11.46%，減少0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.41%，較上週(截至8月28日止)之比例0.41%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(2020)年度截至9月4日止，累計營業天數166日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,519.62億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計124家628期，發行餘額為2兆1,541.66億元，較上週增加258億元。

(三)轉換公司債已上櫃計146家169期，發行餘額為1,267.75億元，較上週增加6.19億元。

(四)金融債券已上櫃計36家364期，發行餘額為1兆11.41億元，本週無異動。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為43.33億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計641期約1,773.90億美元，較上週減少7.77億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家32期，發行餘額為122.51億元，較上週增加17.2億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為28兆1,552.43億元，日均值為1,696.10億元，包含：

1.買賣斷交易3兆9,711.40億元，日均值為239.23億元，佔總成交金額比例為14.1%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆7,837.72億元，佔買賣斷成交金額比率為70.1%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆1,873.67億元，佔買賣斷成交金額比率為29.9%（包含政府債券6,426.89億元，日均值為38.72億元；普通公司債4,261.88億元，日均值為25.67億元；金融債券1,148.34億元，日均值為6.92億元；外國債券36.57億元，日均值為0.22億元）。

2.附條件交易24兆1,841.04億元，日均值為1,456.87億元，佔總成交金額比例為85.9%，其中等殖成交系統成交金額為589.56億元，佔附條件成交金額比率為0.24%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為15.90億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為16.98億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.07億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為181.63億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為87.42億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為454.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交454.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為2,015.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計556.83億元，本年度累計成交金額為347.39億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計903.56億元，本年度累計成交金額為719.99億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計3,939.35億元，本年度累計成交金額為722.53億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,496.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計463.00億元，本年度累計成交金額1,717.70億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計8.55億元，本年度累計成交金額224.45億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,275.81億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額994.59億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年9月4日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司33家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：7家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家(亞洲藏壽司、軒郁、康全電訊、陞達科技、意德士)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家(上洋、亞泰金屬、揚秦)

(六)待審議：8家 (全訊、智聯服務、常廣、叡揚、亨泰光、長聖、達亞、博晟)

二、截至109年9月4日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：246家 (包含外國公司6家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：17家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家˄數：9家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年9月4日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)目前輔導中家數：42家

(三)當年度累計登錄家數：10家

(四)當年度累計申請輔導家數：21家

四、截至109年9月4日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,110家

五、截至109年9月4日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.9.5 ~109.9.11)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無